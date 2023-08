Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 17 al 23 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e cancro

Ariete (21 Marzo – 19 Aprile)

Voto: 8/10

Questo è il momento perfetto per concentrarti su nuovi obiettivi. Le stelle ti sostengono nel trasformare le sfide in opportunità. Metti a frutto la tua determinazione e ottieni risultati straordinari. Fai attenzione a non affaticarti troppo: ascolta il tuo corpo e cerca il giusto equilibrio.

Toro (20 Aprile – 20 Maggio)

Voto: 6.5/10

Un periodo altalenante si profila all’orizzonte. Le tue ambizioni sono solide, ma potresti sentirti un po’ confuso su come raggiungerle. Non avere paura di chiedere consigli a chi ti sta intorno. L’ascolto attento ti guiderà verso le decisioni giuste.

Gemelli (21 Maggio – 20 Giugno)

Voto: 9/10

L’energia positiva abbonda e il tuo carisma è alle stelle. Approfitta di questa fase per connetterti con gli altri e mettere in mostra le tue idee creative. Se hai progetti in sospeso, adesso è il momento perfetto per portarli a termine. La tua vivacità sarà contagiosa!

Cancro (21 Giugno – 22 Luglio)

Voto: 7/10

È tempo di concentrarti su te stesso. Le sfide possono emergere, ma con pazienza e riflessione, sarai in grado di superarle. Non lasciare che lo stress influenzi le tue decisioni. Mantieni la calma e considera ogni possibilità prima di agire.