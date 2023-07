Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 17 al 23 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

La settimana inizierà con una carica di energia positiva per gli Arieti. Sarai spinto ad agire e a perseguire i tuoi obiettivi con determinazione. È un momento ideale per fare progressi significativi sul lavoro o in progetti personali. Le tue capacità di leadership saranno evidenti e ti guideranno verso il successo. Ricorda di trovare un equilibrio tra l’essere assertivo e il prenderti cura delle persone intorno a te.

Consiglio: Sfrutta al massimo questa energia vitale, ma ricorda di non trascurare la sfera emotiva.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

I nati sotto il segno del Toro troveranno questa settimana un periodo di stabilità e sicurezza. La tua determinazione e la tua perseveranza ti guideranno verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Potresti ricevere delle opportunità che ti consentiranno di progredire nella tua carriera o di migliorare la tua situazione finanziaria. È importante mantenere la calma e la pazienza, poiché potresti affrontare alcune sfide che richiedono una risposta ponderata.

Consiglio: Sii flessibile e adattabile alle nuove situazioni che possono presentarsi.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

La settimana si prospetta molto interessante per i Gemelli, con una serie di eventi che potrebbero portare a cambiamenti significativi nella tua vita. Potresti sentirti incline a esplorare nuovi interessi o a intraprendere viaggi che ti arricchiranno dal punto di vista personale. È un periodo favorevole per le relazioni amorose, quindi lasciati trasportare dalle emozioni e dalla passione. Tieni presente, però, di non prendere decisioni affrettate.

Consiglio: Fidati del tuo istinto e segui le tue passioni, ma rifletti attentamente prima di agire.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

I Cancro vivranno una settimana intensa e piena di emozioni. Potresti affrontare situazioni che metteranno alla prova la tua resistenza emotiva, ma sappi che hai la forza interiore per superarle. È importante comunicare in modo chiaro i tuoi sentimenti e le tue preoccupazioni, sia in ambito personale che professionale. Cerca di mantenere un atteggiamento positivo e di prenderti cura di te stesso, dedicando del tempo alle attività che ti rilassano.

Consiglio: Non trascurare le tue esigenze personali e sii aperto al sostegno degli altri.