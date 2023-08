Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 18 al 24 Agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 Marzo – 19 Aprile)

Amore

Questa settimana si prospetta intrigante per l’amore, cari Ariete. Le stelle suggeriscono momenti di intimità con il partner. Potrebbe essere il momento giusto per esplorare nuovi legami o consolidare quelli esistenti. Mantenete la comunicazione aperta e sincera per evitare fraintendimenti.

Lavoro

Nel campo professionale, l’energia favorevole vi sostiene. L’entusiasmo che mettete nel vostro lavoro potrebbe attirare l’attenzione dei superiori. Cercate di mantenere la concentrazione nonostante possibili distrazioni. I risultati gratificanti non tarderanno ad arrivare.

Consiglio: Siate proattivi nel gestire le sfide lavorative e mantenetevi aperti alle opportunità inaspettate.

Toro (20 Aprile – 20 Maggio)

Amore

Per i nativi del Toro, questa settimana potrebbe portare una maggiore chiarezza nelle dinamiche relazionali. Se avete avuto dubbi o malintesi, è il momento di affrontarli con franchezza. Le coppie potrebbero beneficiare di attività romantiche condivise.

Lavoro

In campo lavorativo, la tenacia che vi contraddistingue sarà un asso nella manica. Anche se le sfide potrebbero sembrare insormontabili, non perdete di vista i vostri obiettivi. Considerate nuove strategie per superare gli ostacoli.

Consiglio: Siate aperti al cambiamento e pronti ad adattarvi alle circostanze mutevoli.

Gemelli (21 Maggio – 20 Giugno)

Amore

I Gemelli potrebbero sperimentare un periodo di intensa passione e connessione emotiva. Le stelle promuovono la comunicazione autentica con il partner. Affrontate eventuali malintesi con tatto e comprensione.

Lavoro

Nel mondo professionale, la creatività sarà la vostra alleata. Nuove idee potrebbero portare innovazione e successo. Tuttavia, cercate di stabilire un equilibrio tra il lavoro e il tempo libero per evitare il burnout.

Consiglio: Trovate modi per integrare momenti di relax nella vostra routine quotidiana.

Queste erano alcune anteprime delle previsioni astrologiche della settimana. Per scoprire cosa riservano le stelle agli altri segni zodiacali e ricevere ulteriori consigli di Paolo Fox, rimanete sintonizzati per la seconda parte del nostro articolo!