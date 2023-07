Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 18 al 24 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore: I Bilancia saranno al centro dell’attenzione in ambito amoroso questa settimana. Potresti vivere momenti di grande romanticismo e dolcezza con il tuo partner. Approfitta di questa fase per rafforzare i legami affettivi e per condividere momenti di intimità. Se sei single, potresti incontrare qualcuno che ti colpirà profondamente. Lasciati guidare dai sentimenti e segui il tuo cuore.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, potresti affrontare alcune sfide e decisioni importanti. È fondamentale prendere decisioni ponderate e basate sull’analisi dei fatti. Non lasciarti influenzare dalle opinioni degli altri e cerca di seguire la tua intuizione. La tua diplomazia e il tuo senso di giustizia ti aiuteranno a raggiungere risultati positivi.

Salute: Prenditi cura della tua salute, Bilancia. Cerca di mantenere un equilibrio tra il lavoro e il riposo. Dedica del tempo alle attività fisiche che ti piacciono e che ti aiutano a rilassarti. Prenditi cura del tuo benessere mentale attraverso la meditazione o pratiche di auto-cura. Una mente e un corpo sani sono fondamentali per affrontare al meglio le sfide della settimana.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Amore: I Scorpione potrebbero sperimentare un’intensificazione delle emozioni in ambito amoroso questa settimana. Potresti sentirti coinvolto in situazioni appassionate e misteriose. Sii aperto a esplorare nuovi aspetti della tua relazione o a incontrare nuove persone intriganti. Lasciati trasportare dalla chimica emotiva e dalla connessione profonda che potresti provare.

Lavoro: Sul fronte professionale, potrebbero presentarsi delle opportunità interessanti. Sii pronto a coglierle al volo e ad agire con determinazione. La tua intuizione e la tua capacità di risolvere i problemi saranno fondamentali per ottenere risultati positivi. Non temere di prendere rischi calcolati e di metterti in mostra con le tue abilità.

Salute: La tua salute potrebbe richiedere un’attenzione particolare questa settimana, Scorpione. Ricorda di ascoltare il tuo corpo e di prenderti cura di te stesso. Fai attività fisica regolarmente e cerca di seguire una dieta sana. Mantieni una mentalità equilibrata e sana attraverso la pratica di tecniche di rilassamento come lo yoga o la meditazione. Prenditi del tempo per te stesso e trova modi per rilassarti e rigenerarti.