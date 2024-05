Lasciata sola per venti minuti nella vasca, bimba di tre anni muore annegata

Una bambina di tre anni perde la vita in un tragico incidente domestico, lasciando i genitori sconvolti e le autorità impegnate in un’indagine sulle circostanze.





Un tragico incidente domestico ha sconvolto una famiglia del Galles. Iris-Mae Aubrey, una vivace bambina di tre anni, è morta mentre faceva il bagno. La piccola, lasciata incustodita nella vasca da bagno per circa 25 minuti, ha aperto il rubinetto dell’acqua ed è annegata. I genitori, sotto shock, affrontano ora il dolore e le indagini.

Quella che doveva essere una normale giornata casalinga si è trasformata in una tragedia. Iris-Mae era stata riportata a casa dai nonni dopo essersi sentita male all’asilo. Una volta a casa, la bambina aveva vomitato e necessitava di essere pulita. Il padre, Ryan, ha deciso di metterla nella vasca da bagno. Tuttavia, sia lui che la madre, Chelsea, si sono distratti con altre faccende domestiche, lasciando la bambina da sola.

Mentre Chelsea puliva il pavimento, non ha sentito le chiamate della figlia dal bagno, credendo che la porta aperta fosse sufficiente per monitorarla. Quando ha finalmente controllato, ha trovato Iris-Mae immobile sott’acqua. La scena ha segnato un punto di non ritorno per la famiglia, portando un dolore indescrivibile.

Quando Chelsea ha finalmente controllato il bagno, ha trovato la bambina immobile sott’acqua. Nonostante i tentativi disperati di rianimazione, per Iris-Mae non c’è stato nulla da fare.

Le autorità hanno aperto un’indagine sulla morte di Iris-Mae, esaminando le circostanze che hanno portato al tragico evento. Caroline Saunders, coroner senior di Gwent, ha concluso che la morte della bambina è stata un doloroso incidente, ma ha sottolineato una negligenza da parte dei genitori. La Saunders ha dichiarato che i genitori non avrebbero dovuto lasciare Iris-Mae da sola in vasca, soprattutto considerando il suo stato di malessere.

La Saunders ha descritto la situazione come un “evento terribile” che lascerà una ferita aperta nella vita della famiglia Aubrey. “Iris-Mae era una bambina bellissima, intelligente e divertente, che mancherà moltissimo a tutti coloro che la conoscevano,” ha detto, esprimendo il profondo dolore di tutti coloro che erano vicini alla piccola.

Un futuro spezzato

La morte di Iris-Mae è un doloroso promemoria dell’importanza della vigilanza costante sui bambini, specialmente in situazioni potenzialmente pericolose come il bagno. La famiglia Aubrey è ora lasciata a fare i conti con un vuoto incolmabile e un dolore che solo il tempo potrà forse lenire. Le indagini proseguiranno per comprendere meglio le dinamiche dell’incidente e per evitare che tragedie simili possano ripetersi.