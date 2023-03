Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 20 al 27 marzo 2023, le previsioni

ARIETE

La tua mente sonda il tuo subconscio e questo ti permette di vedere i cambiamenti che devono verificarsi nelle strutture materiali. Fai attenzione all’eccessivo attaccamento allo status quo o all’ordine stabilito, ma questo in fondo ti ferisce emotivamente. Usa le informazioni approfondite di oggi per tracciare piani di cambiamento e concediti presto notizie per il futuro.

TORO

Il contatto con amici, gruppi o idee innovative oggi ti offre la possibilità di mettere in discussione principi, dogmi, concetti e visioni del mondo che potrebbero dover essere cambiati per il tuo bene. Sii aperto ad ascoltare tali idee e rifletti bene prima di giudicare o respingere. Anche la sua capacità di percepire le trasformazioni nella sfera collettiva è in aumento.

GEMELLI

Mercurio, il suo reggente, riceve un aspetto benefico di Plutone. La tua mente sonda le questioni del lavoro, della carriera, dell’autorità, della maternità e simili. Tuttavia, l’approfondimento emotivo di Plutone ti mostra quali cambiamenti devono essere fatti, specialmente nel modo in cui comunica in questi settori della vita. L’approfondimento emotivo ti porterà risposte sui percorsi da intraprendere nel mondo là fuori.

CANCRO

La Luna, sua reggente, si ritrova calante in Acquario, nel suo profondo settore emotivo, trasformando tematiche emotive, di condivisione e sessualità. Sii aperto alle trasformazioni oggi. Le questioni del matrimonio, della partnership e della vita sociale si trasformano intensamente, ma l’aspetto buono di Mercurio rende più facile per lui comprendere tali questioni da una prospettiva più libera, spirituale, distaccata e significativa. Tieni la testa aperta.

LEONE

Attraversi profonde trasformazioni nel regno della vita materiale, del lavoro, della routine e della salute. Oggi vi chiede un maggiore distacco dalla rigidità, oltre a facilitare una comprensione più profonda di tali questioni. La vostra vibrazione emotiva influenza notevolmente la vostra salute e le possibilità materiali e oggi sarete in grado di trasformare tali emozioni.

VERGINE

Mercurio, il suo reggente, riceve un aspetto benefico di Plutone. La tua mente ora sonda i problemi di relazione e partnership e tutto ciò mette in discussione il tuo uso del tuo potere personale. Essere troppo rigidi o troppo passivi non sono estremi desiderabili; Trasforma le tue relazioni e vedrai che puoi e devi relazionarti, avendo la giusta misura del tuo potere personale.

BILANCIA

Ora attraversate profonde trasformazioni nella sfera familiare e personale. Questo ha richiesto che tu sia onesto con le tue emozioni e anche maturo. Oggi ti porta maggiore senso critico e pragmatismo per affrontare tali cambiamenti e problemi personali. Guarda le tue emozioni con più distacco e razionalità.

SCORPIONE

Plutone, il suo reggente, lo ha incoraggiato ad essere più flessibile, adattabile e a fare scelte profonde. Oggi siete più connessi alla vostra espressione personale e alla vostra coscienza. Tutto ciò ti rende facile vedere, comunicare e passare a cambiamenti e piani. La tua comunicazione sarà approfondita e la tua percezione dell’ambiente acuto e trasformativo.

SAGITTARIO

Oggi avrai una maggiore percezione delle trasformazioni materiali, finanziarie e di valore nella tua vita. Ottima giornata per mobilitare i cambiamenti, riciclare, donare e rinnovare. La tua percezione emotiva è aumentata e ti aiuta a capire come la tua vibrazione emotiva influenza il progresso della vita materiale. Vibra la trasformazione che desideri nella tua vita.

CAPRICORNO

Plutone nel suo segno (solare o ascendente) ti mobilita con profonde trasformazioni nel corso degli anni. Oggi avrai una maggiore capacità di vedere le tue profondità emotive, verbalizzando sensibilmente chi sei e cosa senti. La tua percezione è acuta e profonda. Ottima giornata per la ricerca, la lettura della levigatura e le attività che portano approfondimento e rinnovamento.

ACQUARIO

Oggi ti dà una visione più realistica delle questioni emotive, subconsce, psichiche e spirituali. Cerca di capire i cambiamenti che vengono ora elaborati da una prospettiva più paziente, calma e altruista. Anche la comprensione dei cambiamenti a livello materiale è facilitata. Cercate di far vibrare la trasformazione dei vecchi attaccamenti, ma anche accoglienti e amorevoli.

PESCI

Avete subito profonde trasformazioni a livello collettivo, amicizie, gruppi, vita virtuale, cause e simili. Tutte queste trasformazioni vi chiedono un distacco maturo. Oggi avrai la chiara capacità di verbalizzare e posizionarti in questo senso, ma senza rinunciare alla tua naturale sensibilità. Cerca di capire il tuo ruolo nei gruppi ed esprimi te stesso.