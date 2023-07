Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 21 al 27 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Per i Leone, questa settimana sarà caratterizzata da una maggiore sicurezza e fiducia in te stesso. Approfitta di questa energia positiva per affrontare le sfide professionali e mettere in atto le tue idee creative. Sarai in grado di raggiungere risultati significativi e ottenere il riconoscimento che meriti. In amore, potrebbe esserci un’intensificazione dei sentimenti. Sfrutta questo momento per dimostrare il tuo affetto e la tua dedizione al tuo partner.

Consiglio: Sfrutta la tua fiducia in te stesso per realizzare i tuoi obiettivi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Le persone nate sotto il segno della Vergine potrebbero affrontare qualche tensione e stress questa settimana. È importante prenderti cura della tua salute mentale e fisica. Fai attenzione a non sovraccaricarti di responsabilità e prenditi dei momenti di pausa. Sul fronte del lavoro, potresti affrontare delle sfide che richiedono un’organizzazione e una pianificazione attenta. In amore, cerca di essere più flessibile e aperto alle esigenze del tuo partner.

Consiglio: Non trascurare il tuo benessere e impara a delegare le responsabilità.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La settimana si apre con buone prospettive per i nati sotto il segno della Bilancia. Potresti ricevere supporto e collaborazione da parte dei colleghi, il che faciliterà la realizzazione dei tuoi progetti. Mantieni un atteggiamento diplomatico e sfrutta le tue abilità di negoziazione per raggiungere accordi vantaggiosi. In amore, potresti vivere momenti di grande armonia e romanticismo. Approfitta di questa fase per creare dei ricordi speciali con il tuo partner.

Consiglio: Sfrutta il sostegno degli altri e cerca il giusto equilibrio nelle tue relazioni.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Per gli Scorpione, questa settimana potrebbe essere caratterizzata da una certa tensione e conflitti. Tieni a mente che ogni sfida può essere superata con pazienza e determinazione. Mantieni la calma e cerca di comprendere le ragioni degli altri. Sul fronte lavorativo, potresti essere sottoposto a una maggiore pressione e dover dimostrare le tue capacità. In amore, cerca di ascoltare le esigenze del tuo partner e trovare un punto di equilibrio.

Consiglio: Affronta le sfide con coraggio e cerca di comprendere le diverse prospettive.