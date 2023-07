Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 22 al 28 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Amore: La settimana sarà caratterizzata da passione e romanticismo per i nati sotto il segno del Leone. Sarai magnetico e affascinante, attirando l’attenzione del tuo partner. Sfrutta la tua creatività per creare momenti di intimità e romanticismo.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, potresti ricevere riconoscimenti per il tuo duro lavoro. Mantieni la concentrazione e continua a mostrare la tua dedizione. La tua leadership e determinazione ti aiuteranno a raggiungere il successo.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Amore: Per i Vergine, la settimana sarà incentrata sulla stabilità e sulla sicurezza nelle relazioni. Dedica del tempo per costruire una base solida con il tuo partner e per esprimere il tuo affetto. Se sei single, potresti incontrare qualcuno che ti ispira fiducia e con cui condividere valori simili.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, mantieni la calma e la pazienza. Affronta le sfide in modo metodico e analitico. La tua attenzione ai dettagli e la tua precisione saranno apprezzate dai tuoi colleghi e superiori.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore: La settimana sarà un periodo di equilibrio e armonia per i nati sotto il segno della Bilancia. Sii aperto alle esigenze del tuo partner e cerca un compromesso in situazioni di conflitto. Se sei single, potresti fare incontri interessanti che potrebbero evolvere in qualcosa di significativo.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, sii attento a mantenere un equilibrio tra il lavoro e la vita personale. Metti in mostra le tue abilità di comunicazione e sii diplomatico nelle interazioni con i tuoi colleghi. La tua capacità di risolvere i conflitti sarà fondamentale per il successo professionale.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Amore: Per gli Scorpioni, la settimana sarà caratterizzata da intensità emotiva e passione nelle relazioni. Sii aperto a connessioni profonde e significative con il tuo partner. Se sei single, potresti fare incontri che scuotono le tue emozioni e che potrebbero portare a una connessione più profonda.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, sfrutta la tua intuizione e sensibilità per affrontare le sfide. Concentrati sulle tue ambizioni e obiettivi a lungo termine e sii determinato nel perseguirli. Il tuo approccio unico e la tua determinazione ti aiuteranno a raggiungere il successo.