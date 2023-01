Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 23 al 29 gennaio 2023: previsioni di amore, denaro, lavoro e cambiamenti

Ariete

AMORE . Sarà una settimana divertente, ma con un cambio di tempo dal 26 in poi. Le soluzioni arrivano poco a poco. Stabilità. SOLDI . Molto produttivo, ma poco creativo. Il tuo potere di convinzione aumenta e grazie a ciò batterai i tuoi concorrenti. CHIAVE DELLA SETTIMANA . Coltivare la solidarietà, l’amicizia va mostrata.

Toro

AMORE . Qualcosa di inaspettato devasta le fondamenta su cui è stato fondato. Si riarmerà dopo il caos iniziale. collegamenti solidi. SOLDI . Evita i guai, cerca di stare lontano dalle persone che abusano della tua autorità. Aggiungerà nuove conoscenze. CHIAVE DELLA SETTIMANA . Di fronte a problemi esterni, coltiva la tua sicurezza interiore.

Gemelli

AMORE . Calcestruzzo ciò che prima lasciava a metà. Persevera se vuoi avere successo. Facilità di comunicazione con fratelli o coetanei. SOLDI . Supera vecchi ostacoli per viaggiare, spostarti o studiare. Meglio improvvisare, non riflettere tanto. CHIAVE DELLA SETTIMANA . Con la strategia batterai qualsiasi avversario.

Cancro

AMORE. In questa nuova tappa riuscirà a superare i problemi sentimentali che aveva in mente. I single trovano la loro compagnia speciale. SOLDI . Desideroso di eccellere. Avrai acume finanziario, ma l’ultima parola non spetterà a te. CHIAVE DELLA SETTIMANA . Ogni decisione che prenderai avrà ripercussioni per il futuro.

Leone

AMORE. Affettuoso, appassionato, concentrato sull’essere felice e piuttosto esigente, avrai un magnifico inizio d’anno in materia sentimentale. I SOLDI. Dovrai prepararti per un momento di maggiori sfide. Immediato futuro complesso, ma promettente medio termine. CHIAVE DELLA SETTIMANA. Persone rassegnate, senza voglia di migliorarsi, non fa per voi. Scegliere.

Vergine

AMORE . Si lascia alle spalle, per sempre, i conflitti del passato che gli hanno impedito di andare avanti. Il primo passo consisterà nel perdonare le offese ricevute. I SOLDI. Studi, corsi o letture che lo arricchiranno. Si prega di prestare attenzione, rimanere in silenzio e non divulgare informazioni riservate. CHIAVE DELLA SETTIMANA. Organizza un gruppo di amici con obiettivi comuni.

Bilancia

AMORE . Voglia di libertà Non permetterà a nessuno di tarpargli le ali in nome dell’amore. Divertimento sano e amicizia. Ti divertirai appieno. I SOLDI. Quando scegli, lasci le cose in mezzo. Stabilisci le tue priorità e pensa a ciò che vinci, non a ciò che perdi. CHIAVE DELLA SETTIMANA . affermare te stesso È importante saper dire di no.

Scorpione

AMORE . Una certa tensione che sarà compensata da tanta voglia. L’indipendenza emotiva farà bene al tuo segno. Basta controlli: liberazione. I SOLDI. Ha forza da vendere anche se deve fare una scalata pericolosa. Scommetti in grande, resisti e vincerai. CHIAVE DELLA SETTIMANA. Se riconosci le tue debolezze, le supererai. Autoanalisi.

Sagittario

AMORE. Pochi contatti con gli altri. Romanzi sì, ma senza troppe illusioni o continuità. Non lasciare che la paura offuschi la gioia che hai oggi. I SOLDI. Mobilità. Potresti considerare seriamente un trasferimento, una promozione, persino un nuovo lavoro. Improvvisare. CHIAVE DELLA SETTIMANA . Nessun progetto sarà impossibile se ci metti d’accordo.

Capricorno

AMORE. Non attaccarti a una relazione di dipendenza, sia essa un partner, un socio o un vecchio amico. Difendi la libertà di movimento. I SOLDI. Prenderai decisioni che dimostrano il tuo coraggio di portare avanti un progetto complesso. Nuovi alleati di cui fidarsi. CHIAVE DELLA SETTIMANA. È meglio che i nemici siano vicini… e controllati.

Acquario

AMORE. La sua immensa vitalità fa parte del suo fascino. Ribelle, curioso, provocatorio e audace, si muoverà nell’amore libero come un pesce nell’acqua. I SOLDI. Se stai andando bene, non apportare troppi cambiamenti, anche se potrebbero rallentare un po’ la tua pazza creatività. CHIAVE DELLA SETTIMANA. Nella crisi dare l’esempio e essere ottimisti. La tua fede sposterà le montagne.

Pesci

AMORE. Rispetta i limiti degli altri. Sii rispettoso delle differenze del tuo partner nel modo in cui ama e tutto funzionerà. I SOLDI. Entusiasta, saprà trasformare le sue idee intuitive in azioni concrete. Buon adattamento ai cambiamenti che sicuramente si presenteranno. CHIAVE DELLA SETTIMANA . Se qualcuno ti ha ingannato nella tua buona fede, nessuna simpatia per lui.