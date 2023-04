Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 3 aprile al 10 aprile 2023: hai letto gli astri per te

Ariete

Il tuo intuito è affinato e saprai, come per magia, raddoppiare i tuoi soldi dove devi andare per ottenere aiuto e con chi devi comunicare per ottenere ciò che desideri così tanto. Mercurio entra oggi nella tua casa di denaro, il che promette profitti senza molto sforzo da parte tua. Buon momento per investire, comprare e vendere. Numeri fortunati: 13, 10, 4.

Toro

Mercurio, il pianeta della comunicazione, entra oggi nel tuo segno sottolineando la tua parola, il tuo modo di esprimerti. Questo sarà il tuo momento per esprimerti, per concentrare tutta l’attenzione su di te. Irradierete energia, forza e potere. Avrai voglia di iniziare cose nuove nella tua vita. L’amore sboccia nella tua vita. Numeri fortunati: 6, 27, 2.

Gemelli

Il tuo livello spirituale sale ora che Mercurio entra nella tua dodicesima casa. Ti unirai a persone che condividono con te gli stessi interessi religiosi, caritatevoli e filantropici. Ti sentirai pieno di ispirazione per comunicare il tuo amore agli altri, sia personalmente che spiritualmente. Presta più attenzione ai tuoi sogni e ai tuoi presagi. Numeri fortunati: 8, 11, 47.

Cancro

L’energia di Mercurio ti renderà un po ‘irrequieto, ansioso. Quando prendi decisioni, pensa a ciò che è pratico e ciò che è davvero nel tuo interesse e in quello della tua famiglia. Prenditi il tuo tempo su tutto. Puoi spendere lavoro e sforzi per ottenere ciò che vuoi, ma se perseveri il successo sarà tuo. Concentrati sulla tua professione, carriera o studi. Numeri fortunati: 20, 6, 10.

Leone

Mercurio, il pianeta che governa la comunicazione, ti porterà ad essere più vicino ai tuoi cari. Ti sentirai riposato, con molta energia per intraprendere cose nuove. Figure autorevoli, genitori o insegnanti saranno disposti a darti il loro aiuto o supporto in qualsiasi cosa tu abbia bisogno. È un buon momento per chiedere favori ed essere ricambiati. Numeri fortunati: 11, 47, 33.

Vergine

È tempo di viaggiare ora che Mercurio, il tuo sovrano, entra nella tua nona casa. Tutto ciò che riguarda l’estero è favorevolmente enfatizzato per te. Fiorirai in tutta la tua gloria in questo periodo di primavera. La vostra dedizione e i vostri sforzi nel vostro lavoro o nella vostra professione mostreranno i suoi frutti. Sarai orgoglioso dei tuoi successi. Numeri fortunati: 4, 18, 28.

Bilancia

Sarete invasi dal desiderio di competere, di fare e di creare ora che Mercurio, il pianeta della comunicazione, si trova nella vostra ottava casa dello zodiaco. Diventerai seducente, romantico e molto sessuale, ma anche molto esigente in amore. Lo strano, l’imprevedibile e il misterioso diventa presente nella tua vita. Argomenti esoterici attireranno la tua attenzione. Numeri fortunati: 27, 1, 15.

Scorpione

Mercurio, nella tua casa di matrimonio o unione, riversa fascino, romanticismo e passione sulle tue relazioni. Entri in uno stato di luna di miele con il tuo partner. Se sei single e cerchi un partner, gettati senza paura della conquista e vedrai come piacevolissime sorprese arriveranno nella tua vita. La vita ti sorride, approfittane! Numeri fortunati: 46, 39, 9.

Sagittario

La tua casa della salute si illumina ora che Mercurio vi entra. Niente più lamentele e dolamas. Il tuo atteggiamento sarà ora più ottimista e allegro e questo si rifletterà nel tuo stato fisico e mentale. Lasciati coinvolgere in attività all’aria aperta, esercita il tuo corpo e mangia sano e saggio. Non dare spazio agli eccessi, prenditi cura di te stesso. Numeri fortunati: 12, 22, 5.

Capricorno

La presenza di bambini o giovani si farà sentire ora nella vostra vita. Sarete contagiati dal loro entusiasmo e vitalità. Mercurio si muove verso la tua quinta casa dello Zodiaco, quindi fai buon uso di questa energia positiva nell’ambiente. Tutto ciò che inizi promette di lasciarti buoni frutti, specialmente nel settore economico. Numeri fortunati: 18, 42, 50.

Acquario

Buon momento per investire nella casa o vendere una proprietà ora che Mercury entra nella tua quarta casa. Questa energia planetaria vi incoraggerà anche a fare cambiamenti nella vostra casa, sia all’esterno che all’interno. La decorazione sarà ora il tuo tema preferito. Lascia correre la tua immaginazione. Abbiate il coraggio di innovare. Numeri fortunati: 15, 6, 13.

Pesci

La tua parola acquista forza e potere con l’ingresso di Mercurio nella tua casa che governa la comunicazione. È tempo di chiedere ciò che vuoi e realizzare i tuoi sogni. Parla, comunica il tuo amore ai tuoi cari. Nel tuo lavoro o nella tua professione cogli l’occasione per mettere ordine in tutte le incomprensioni e goderti la buona compagnia di coloro che ti apprezzano. Numeri fortunati: 4, 7, 21.