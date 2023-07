Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 31 Luglio al 6 Agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 Marzo – 19 Aprile)

Amore: In questa settimana, l’Ariete potrebbe trovare il coraggio di rivelare i suoi veri sentimenti a una persona speciale. È il momento di mettere da parte le incertezze e parlare con il cuore.

Lavoro: Sul fronte professionale, potrebbero aprirsi nuove opportunità. È essenziale mantenere l’attenzione sui dettagli e sfruttare al massimo ogni chance che si presenta.

Salute: Prestare attenzione alla salute sarà fondamentale. Fare esercizio fisico e seguire una dieta equilibrata ti aiuterà a mantenerti in forma e in salute.

Toro (20 Aprile – 20 Maggio)

Amore: Per i Toro in coppia, questo periodo potrebbe portare una maggiore comprensione reciproca. Per i single, c’è la possibilità di un incontro speciale. Mantieni gli occhi aperti!

Lavoro: Le questioni finanziarie potrebbero richiedere attenzione, ma con pianificazione e disciplina, riuscirai a gestire tutto in modo efficiente.

Salute: Assicurati di prendere il tempo per rilassarti e praticare attività che ti danno gioia. Una mente tranquilla favorisce una salute migliore.

Gemelli (21 Maggio – 20 Giugno)

Amore: Questa settimana potrebbe portare qualche tensione nelle relazioni. Comunicare apertamente e onestamente è fondamentale per superare gli ostacoli.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, potresti essere chiamato a prendere decisioni importanti. Non aver paura di chiedere aiuto o consulenza se necessario.

Salute: Mantenere una routine di esercizio fisico e dormire a sufficienza ti aiuterà a sentirti al meglio.

Cancro (21 Giugno – 22 Luglio)

Amore: I rapporti familiari saranno al centro dell’attenzione. Dedica del tempo a coloro che ami e rafforza i legami con gesti di affetto.

Lavoro: Sarà un periodo impegnativo sul lavoro, ma non farti sopraffare dagli ostacoli. La perseveranza e la dedizione porteranno alla vittoria.

Salute: Presta attenzione alla tua salute emotiva. Se ti senti sopraffatto, non esitare a cercare il supporto di amici fidati o di uno psicologo.