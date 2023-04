Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 4 al 10 aprile 2023, lo zodiaco perfetto al TOP

Ariete

La quiete non si adatta all’Ariete (21 marzo-20 aprile), quindi sei sempre alla ricerca di nuove sfide con vibrazioni positive e ottimismo da vendere. L’indipendenza che possiedono li aiuta a funzionare in gruppo o in solitudine e il più delle volte ottengono lo stesso risultato. Business: Un aiuto richiesto non arriva e complicherà le cose. C’è un urgente bisogno di cambiare i piani. Amore: l’attenzione ai piccoli dettagli consentirà di ottenere momenti indimenticabili nella coppia.

Toro

Il Toro (dal 21 aprile al 20 maggio) ha il vantaggio di essere una persona con molta pace, sia per il suo interno che per il suo esterno e la sua cerchia più stretta. La forza di volontà è uno dei loro valori più forti, anche se non cercano cambiamenti costanti nelle loro vite, quindi scommettono sulla stabilità emotiva ed economica. Business: persone influenti parleranno del loro talento ai superiori. La ricompensa sta arrivando.Amore: un gesto vi farà piacere ma farete bene a non avere fretta. Si mostrerà in un appuntamento.

Gemelli

È chiaro che i Gemelli (dal 21 maggio al 21 giugno) portano con sé molta complessità, che può includere qualche contraddizione. Ad ogni modo, c’è una certa innocenza nello sviluppo della tua routine che può portare errori così come grandi momenti di felicità e molta immaginazione.Business: la sua natura mutevole sarà un po ‘lenta e la sua concentrazione sarà dispersa. Svegliarsi. Amore: se trascuri un dettaglio nella coppia, domani sarà tardi. C’è urgente bisogno di dialogo su questo tema.

Cancro

Il comfort può essere un baluardo per il Cancro (dal 22 giugno al 22 luglio), con un grande sostegno nella propria casa, che sviluppa un carattere timido ma senza perdere la sua lucentezza. C’è molto valore nel nido creato con i loro affetti, quindi può essere immagazzinato nei loro sentimenti e nel loro modo di svilupparsi. Business: sarete vivaci e di buon umore; Ciò farà sì che gli affari risultino positivi. Amore: la persona che ti attrae si avvicinerà a te con una bella scusa. Romanzo

Leone

La leadership sembra fatta per il Leone (dal 23 luglio al 22 agosto), in quanto sono considerati uno dei segni più forti dello zodiaco. Coraggio e sicurezza possono essere i tuoi punti di forza per creare nuovi legami ed essere a capo di gruppi sul posto di lavoro o sul tuo lato più personale. Business: prenderai iniziative che gli altri eviteranno di implementare. Possibile rischio di guasto o perdita. Amore: un regalo abbaglierà il tuo partner e dissiperà i problemi creati dagli altri.

Vergine

Virgo (dal 23 agosto al 22 settembre) è carico della sua convenzionalità, oltre alla sua precisione che ha molto a che fare con la ricerca di una pulizia perfetta, sia personale che in casa. Questo può scatenare conflitti, anche se di solito soffre della complicazione di avere amicizie a causa della sua freddezza nei sentimenti e nelle azioni.Business: scoprirai che le persone intorno a te cospirano per ottenere piccoli vantaggi.Amore: in un incontro sarà quella persona che vuole conoscere ed è irresistibile.

Bilancia

Il buon gusto della Bilancia (dal 23 settembre al 22 ottobre) sembra essere il miglior aspetto positivo del segno. La sua capacità di risolvere i conflitti diplomaticamente significa che non esita a intervenire nelle discussioni degli altri. Certo, può scatenare problemi per trovare un’opinione opposta a loro. Business: scoprirai che una certa influenza sui colleghi è positiva. Buon risultato. Amore: se eviti le discussioni, lo spazio affettivo recupererà l’armonia; Nuovo inizio.

Scorpione

Degno dell’animale che rappresentano, lo Scorpione (dal 23 ottobre al 21 novembre) può avere una doppia faccia che include veemenza, sebbene siano anche irresistibili nel loro modo di trattare con gli altri. Naturalmente, le critiche non sfuggono mai loro, sia personalmente che esternamente e questo di solito porta qualche conflitto. Business: non sopporterà critiche che sembrano costruttive; Gli affari miglioreranno. Amore: il tuo partner vorrà cambiare idea su argomenti sensibili.

Sagittario

Il Sagittario (dal 22 novembre al 21 dicembre) ama esplorare l’ignoto e, in parte, è grazie alla sua mente aperta a progetti e avventure. Il difetto principale è l’impazienza, che si scontra direttamente con il loro desiderio di cercare esperienze diverse. Business: il tuo ottimismo sarà la motivazione di cui i tuoi colleghi hanno bisogno. Ci saranno successi. Amore: un appuntamento al buio non sarà consigliabile; Rischio di imprevisti o confusione.

Capricorno

Il Capricorno (dal 22 dicembre al 20 gennaio) è molto determinato a raggiungere l’obiettivo che sta cercando, che può diventare una piccola ossessione. Ad ogni modo, di solito sono affidabili per eseguire in modo buono. La domanda con la tua cerchia può costare cara, anche se questo porta anche molto impegno ai tuoi cari. Business: alti e bassi influenzeranno gli affari e causeranno difficoltà. Lo invertirà. Amore: ci sarà un appuntamento romantico con la persona meno immaginata. Momento indimenticabile.

Acquario

Ci sono due facce tra l’Acquario (dal 21 gennaio al 22 febbraio), anche se possono andare d’accordo con l’idea di mescolare le personalità. Da un lato, sensibilità e pazienza e dall’altro, esuberante e frivolo con il suo modo di vivere le sue giornate. In ogni caso, non esitano a cedere alle discussioni se scoprono che non è corretto. Affari: ci saranno affari incompiuti ma la fortuna arriverà a rimanere. Viaggio. Amore: finalmente i conflitti che riguardano la coppia saranno risolti.

Pesci

L’empatia sembra essere la chiave per i Pesci (dal 20 febbraio al 20 marzo), quindi non hai complicazioni a relazionarti con altre persone. Di solito è uno dei segni più amati, poiché portano simpatia e affetto ai membri della loro cerchia ristretta. Business: finirai una trattativa difficile e lo farai con grande successo; per festeggiare. Amore: l’insinuazione di una certa persona altererà la sua anima sensibile; Possibile romanticismo.