Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 4 al 10 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Amico Sagittario, questa settimana potresti sentirti particolarmente ispirato e creativo. È un momento favorevole per dedicarti alle tue passioni artistiche o per esplorare nuovi hobby. Lascia che la tua immaginazione guidi il tuo cammino e non temere di sperimentare. Sul fronte lavorativo, potresti ricevere un’opportunità eccitante che ti consentirà di mettere in mostra le tue abilità.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Caro Capricorno, questa settimana potresti sentirti più riflessivo del solito riguardo alle tue relazioni personali. È un buon momento per valutare le dinamiche interpersonali e per comunicare apertamente con i tuoi cari. Non temere di esprimere i tuoi sentimenti e di cercare una connessione più profonda con gli altri. Sul fronte finanziario, mantieni una gestione oculata delle tue risorse e fai attenzione alle spese superflue.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Acquario, questa settimana potresti sentirti pieno di energia e prontezza d’azione. È un momento favorevole per fare progressi significativi nei tuoi obiettivi personali e professionali. Sii audace e coraggioso nel perseguire ciò che desideri e non temere di prendere rischi calcolati. Sul fronte relazionale, cerca di bilanciare il tuo bisogno di indipendenza con la necessità di connessione emotiva con i tuoi cari.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Pesci, questa settimana potresti sentirti più introspettivo e desideroso di trascorrere del tempo da solo. È un momento favorevole per meditare, riflettere e fare il punto della situazione nella tua vita. Ascolta la tua voce interiore e segui la tua intuizione. Sul fronte lavorativo, potresti ricevere una proposta interessante o una possibilità di avanzamento. Valuta attentamente le tue opzioni e prendi decisioni ponderate.