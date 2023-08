Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 7 al 13 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Amore: Cari Leoncini, questa settimana potrebbe portare un po’ di romanticismo e di passione nella vostra vita amorosa. Approfittate di questo periodo per esprimere i vostri sentimenti al partner e rafforzare il vostro legame.

Lavoro: Sul lavoro, potreste ricevere delle proposte interessanti, ma non affrettatevi a prendere decisioni. Valutate attentamente ogni possibilità prima di fare una scelta.

Salute: La vostra energia sarà in aumento, ma cercate di gestirla in modo equilibrato. Non esagerate con gli sforzi fisici per evitare possibili infortuni.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Amore: Cari Vergini, questa settimana potrebbe essere il momento di affrontare eventuali conflitti o incomprensioni nella vostra relazione. La sincerità e la pazienza saranno fondamentali per risolvere qualsiasi problema.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, potreste ottenere dei risultati positivi grazie al vostro impegno e alla vostra dedizione. Continuate a lavorare sodo e sarete ricompensati.

Salute: Prestate attenzione alla vostra postura e cercate di evitare comportamenti che potrebbero causare tensioni muscolari.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore: I single della Bilancia potrebbero sentirsi più aperti alle nuove esperienze amorose, mentre le coppie potrebbero vivere momenti di complicità e armonia.

Lavoro: Potreste essere coinvolti in nuovi progetti che richiederanno il vostro impegno e la vostra creatività. Siate fiduciosi delle vostre capacità e affrontate le sfide con determinazione.

Salute: Un po’ di attenzione alla vostra dieta vi aiuterà a migliorare la vostra salute generale. Prendetevi cura di voi stessi e del vostro benessere.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Amore: Questa settimana potrebbe portare delle rivelazioni interessanti per voi, cari Scorpioni. Potreste scoprire nuovi aspetti della personalità del vostro partner che vi sorprenderanno positivamente.

Lavoro: Sul fronte professionale, sarete pieni di idee innovative che potranno fare la differenza nel vostro settore. Non abbiate paura di condividere le vostre intuizioni con i colleghi e i superiori.

Salute: La vostra energia sarà in aumento, ma cercate di evitare eccessi e di riposare a sufficienza per mantenere un buon equilibrio.