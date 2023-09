Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 7 al 13 Settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (22 Novembre – 21 Dicembre)

Amore: Questa settimana potresti essere più impulsivo nelle relazioni amorose. Cerca di controllare i tuoi impulsi e di ascoltare il punto di vista del tuo partner per evitare incomprensioni. Lavoro: Sul lavoro, potresti ricevere offerte interessanti o opportunità di carriera. Valuta attentamente le tue opzioni prima di prendere una decisione importante. Salute: Prenditi cura della tua salute mentale. Cerca di rilassarti e di evitare lo stress eccessivo.

Capricorno (22 Dicembre – 19 Gennaio)

Amore: In amore, potresti sentirti più emotivo del solito. È importante comunicare apertamente con il tuo partner per evitare malintesi. Lavoro: Sul lavoro, potresti essere chiamato a prendere decisioni importanti. Fai affidamento sulle tue capacità decisionali e cerca il supporto dei colleghi se necessario. Salute: Prenditi cura del tuo benessere fisico ed emotivo. Una dieta equilibrata e l’esercizio fisico regolare saranno fondamentali per il tuo benessere.

Acquario (20 Gennaio – 18 Febbraio)

Amore: Questa settimana potresti sperimentare una maggiore complicità con il tuo partner. Approfitta di questo periodo armonioso per rafforzare il vostro legame. Lavoro: Sul lavoro, potresti essere chiamato a guidare un progetto importante. Sfrutta al massimo le tue capacità di leadership e otterrai risultati positivi. Salute: Prenditi cura della tua salute fisica. Una dieta sana e l’attività fisica saranno essenziali per mantenere il tuo livello di energia elevato.

Pesci (19 Febbraio – 20 Marzo)

Amore: In amore, potresti sentirsi più esigente del solito. Cerca di essere più flessibile e comprensivo con il tuo partner per evitare tensioni. Lavoro: Sul lavoro, potresti affrontare alcune sfide, ma la tua determinazione ti aiuterà a superarle. Mantieni una mentalità positiva e concentrati sugli obiettivi. Salute: Dedica del tempo al relax e alla cura di te stesso. Una pausa dalla routine quotidiana sarà rigenerante per la tua salute mentale.