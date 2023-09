Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 9 al 15 Settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Amore: La comunicazione è la chiave in amore. Esprimi i tuoi sentimenti e ascolta il tuo partner. Lavoro: La tua determinazione e ambizione sono in crescita. Questa è un’ottima settimana per perseguire i tuoi obiettivi professionali. Salute: Dedica del tempo al relax e alla meditazione per mantenere la tua energia equilibrata.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Amore: Questa settimana potresti sentirsi più romantico del solito. Dedica del tempo speciale al tuo partner. Lavoro: Sul lavoro, potresti affrontare alcune sfide, ma la tua determinazione ti porterà al successo. Salute: Mantieni una dieta sana e cerca di fare esercizio regolarmente.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore: In amore, cerca di trovare un equilibrio tra le tue esigenze e quelle del tuo partner. Lavoro: Questa settimana, potresti essere chiamato a risolvere una situazione difficile. La tua capacità di mediazione sarà preziosa. Salute: Dedica del tempo al relax e al benessere. Evita situazioni stressanti.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Amore: Sei in cerca di avventure amorose. Sii aperto alle nuove opportunità e potresti fare incontri intriganti. Lavoro: Sul lavoro, cerca di mantenere un approccio pragmatico. Risolverai le sfide con la tua intelligenza. Salute: Mantieni uno stile di vita attivo e bilanciato.