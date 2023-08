Oroscopo Paolo Fox Settimanale dall’8 al 14 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Amore: Durante questa settimana, l’amore potrebbe portarti grandi emozioni. Sii aperto e sincero con il partner per consolidare il vostro legame.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, potresti affrontare delle sfide. Mantieni la calma e sfrutta la tua determinazione per superarle.

Salute: Prenditi cura del tuo benessere fisico e mentale. Un po’ di attività fisica ti aiuterà a scaricare lo stress accumulato.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Amore: In questa settimana, potresti sentirti particolarmente romantico e desideroso di coccole e attenzioni. Dedica del tempo al partner per rafforzare la vostra intesa.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, la tua determinazione e competenza ti aiuteranno a superare le sfide che si presenteranno. Affronta le situazioni con fiducia.

Salute: Fai attenzione alla tua alimentazione e mantieniti attivo per preservare il benessere fisico.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Amore: In questa settimana, sarai pervaso da una carica di ottimismo e positività in amore. Sfrutta questa energia per rafforzare la tua relazione e per fare nuove conoscenze.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, la creatività sarà la tua carta vincente. Approfitta delle nuove idee per ottenere risultati positivi.

Salute: Prenditi cura della tua salute mentale e fisica per mantenerti in equilibrio.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Amore: In questa settimana, potresti sentirti particolarmente sensibile e bisognoso di affetto. Comunica apertamente con il partner per superare eventuali incomprensioni.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, potrebbero esserci delle tensioni con i colleghi. Cerca di gestire le situazioni con maturità e rispetto.

Salute: Prenditi cura della tua salute mentale e fisica per mantenerti in equilibrio.