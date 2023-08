Oroscopo Paolo Fox Settimanale dall’8 al 14 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Amore: In questa settimana, la tua autostima sarà al massimo e questo ti aiuterà a rafforzare la tua relazione. Sii generoso nei confronti del partner e ricambi i gesti di affetto.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, le tue capacità di leadership ti aiuteranno a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Salute: Prenditi cura della tua salute mentale e fisica per mantenerti in equilibrio.

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Amore: In questa settimana, potresti sentirti particolarmente analitico e razionale in amore. Cerca di essere più spontaneo e di seguire il tuo cuore.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, la tua attenzione ai dettagli sarà la tua carta vincente. Non lasciarti scappare nessuna occasione.

Salute: Fai attenzione alla tua alimentazione e mantieniti attivo per preservare il benessere generale.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore: In questa settimana, la tua simpatia e il tuo spirito diplomatico saranno le tue armi vincenti in amore. Sfrutta queste qualità per migliorare la tua relazione.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, potresti ricevere riconoscimenti per il tuo impegno e dedizione.

Salute: Fai attenzione alla tua alimentazione e cerca di dedicare del tempo al relax.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Amore: In questa settimana, potresti sentirti particolarmente intenso e passionale in amore. Cerca di gestire le emozioni con equilibrio e di comunicare apertamente con il partner.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, potrebbero esserci delle tensioni con i colleghi. Cerca di essere più flessibile e aperto al confronto.

Salute: Prenditi cura della tua salute mentale e fisica per mantenerti in equilibrio.