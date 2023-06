Oroscopo settimanale per i single secondo Paolo Fox: previsioni dal 18 al 24 giugno - Controcopertina

Paolo Fox, noto astrologo, ha condiviso le previsioni settimanali per i single, fornendo indicazioni preziose per il loro cammino amoroso. Mentre le previsioni per le coppie sono trattate in un altro articolo, concentriamoci su ciò che le stelle hanno in serbo per i single. Scopriamo cosa dice l’oroscopo per i segni zodiacali nella settimana dal 17 al 23 giugno.

Ariete

Combattuto tra l’amore e la paura di soffrire.

Importante trovare un equilibrio tra il desiderio di vivere un grande amore e il bisogno di proteggersi.

Toro

Tensioni derivanti dagli impegni di lavoro.

Bisogno di cautela nelle parole, soprattutto intorno a mercoledì.

Gemelli

Periodo favorevole per nuove conoscenze.

Consiglio di puntare su persone libere e di evitare compromessi inutili.

Cancro

Settimana interessante per i contatti.

Ingresso di Mercurio nel segno, favorendo nuove opportunità di conoscenza.

Leone

Stagione emozionante per i single.

Presenza di Venere e Marte che favoriscono l’esperienza di passioni intense.

Vergine

Necessità di un’amicizia amorosa.

Possibili connessioni con i segni del Capricorno e dello Scorpione.

Bilancia

Settimana importante con incontri significativi in arrivo.

Occasione da non lasciarsi sfuggire.

Scorpione

Cielo non particolarmente difficile, ma alcuni sembrano essere prevenuti.

Possibile influenza di amarezze passate non ancora superate del tutto.

Sagittario

Momento propizio per agire se si prova interesse per qualcuno.

Opportunità di fare buoni incontri e ampliare le conoscenze.

Capricorno

Venere in transito neutrale.

Possibilità di nuovi incontri o di rivisitare una storia del passato.

Acquario

Non è il momento di guardare indietro dopo una recente separazione.

Possibilità di incontri intriganti.

Pesci

Sensazione di sfiducia dopo una lunga solitudine o una recente separazione.

Settimana complessivamente non eccezionale.

Conclusione

Queste sono le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox per i single. Se sei alla ricerca dell’amore o desideri rafforzare la tua vita amorosa, tieni presente queste indicazioni astrali. Ricorda che sei il principale artefice del tuo destino e che le stelle offrono solo uno sguardo sulle possibili influenze. Che tu creda o meno nell’astrologia, mantieni un atteggiamento positivo e aperto alle opportunità che la vita ti offre. Buona fortuna nel tuo cammino amoroso!