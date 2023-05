Oroscopo settimanale Scorpione: previsioni di amore, denaro e lavoro dal 1 al 7 maggio

È importante analizzare attentamente ogni segno, perché non solo dovresti leggere il tuo segno solare, ma dovresti anche leggere il segno occupato dalla Luna, dall’Ascendente o dai possibili aspetti o case dominanti del tuo tema natale.

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 1, hai il bisogno di sentirti realizzato i tuoi desideri di affetto e fiducia degli altri nei tuoi confronti. Ma non dimenticare che essere ribelli non significa chiudersi in se stessi e andare dagli altri solo nei momenti giusti.

Martedì giorno 2, il tuo istinto e l’efficienza emotiva e intuitiva ti aiuteranno durante questa giornata. Quello che dovresti evitare è di rimanere intrappolato nelle tue idee perché gli altri non la pensano come te.

Mercoledì 3, la tua grande profondità psicologica e la tua chiaroveggenza ti aiuteranno nel tuo progresso e nella proiezione sociale. La cosa principale sarà l’aiuto che riceverai dalle donne. Evita di disconnetterti dagli altri.

Giovedì 4 è tempo di occuparsi della famiglia e delle questioni economiche. Ma dovresti essere più coerente e bilanciare il tuo mondo emotivo e i tuoi pensieri.

Venerdì 5 potrai approfondire te stesso e conoscere aspetti interessanti e validi. D’altra parte, evita di concentrarti troppo su te stesso e mettiti al posto degli altri per essere più condiscendente.

Sabato 6, è importante contare su questo giorno con l’aiuto di persone che la pensano allo stesso modo. Evita esplosioni emotive contro chiunque metta in discussione il tuo modo di pensare o sentire.

Domenica 7 hai il desiderio di trovare quella coppia “eterna” che immagini così tanto. Ma oggi è un giorno in cui devi stare attento a evitare tensioni con il sesso opposto.