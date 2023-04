Paola Pitagora, chi è la figlia Evita Ciri: età, carriera, film, padre, marito, figlio

Oggi abbiamo il privilegio di ospitare l’incredibile Paola Pitagora, celebre attrice e cantante. Condividerà la sua storia, dalla sua illustre carriera e dai suoi film di successo, alla sua vita privata e al profondo amore per la figlia Evita, nata dalla relazione con Ciro Ciri.

Ci appassiona conoscere Evita Ciri! È una figura incredibile che non vediamo l’ora di conoscere meglio.

Evita Ciri è l’amata figlia della celebre attrice Paola Pitagora, nata dall’amore appassionato per Ciro Ciri, precedentemente conosciuto come Enzo. Proprio come la madre, Evita ha abbracciato il mondo dello spettacolo ed è diventata un’attrice conosciuta e stimata. Nonostante Paola non l’abbia cresciuta con una mentalità femminista, Evita ha comunque un grande affetto per il padre.

La madre ha parlato con orgoglio dei risultati ottenuti dalla figlia a Oggi è un altro giorno, affermando che è una persona incredibilmente forte che ha fatto il passo più lungo della gamba. Evita Ciri è attualmente un’attrice e nel 2008 ha lasciato il segno sul grande schermo con Pa Ra Da di Marco Pontecorvo. Evita stessa ha raccontato la storia del suo debutto in un’intervista a Cinema italiano, ed è una storia che non verrà mai dimenticata.

È stato un giorno davvero benedetto – un sabato per giunta – quando ho provato per tre ore e Marco mi ha offerto l’opportunità di unirmi a lui. Ho dovuto decidere in fretta se fidarmi o meno, e dopo due giorni mi ha chiamato per dirmi che contava su di me per andare in Romania. È così che è iniziato tutto!

Le sue creazioni magistrali, i suoi film impressionanti!

L’esuberante passione di Evita Ciri per l’arte si è manifestata nella regia di un’opera teatrale tratta dal romanzo del padre, oltre che nelle sue numerose interpretazioni in film e drammi. Non dobbiamo mai dimenticare il suo incredibile lavoro!

Rimetti a noi i nostri debiti

Il venditore di medicine

Helena e Gloria

Zio

Dopodomani

Chi è l’uomo con cui ho scelto di condividere la mia vita?

Approfondiamo la loro vita privata! Non sappiamo con certezza l’età di Evita Ciri, ma sappiamo che ha una relazione sentimentale con Nicola Campiotti, classe 1982. È un regista di fama, avendo diretto Braccialetti rossi 3 e la serie Un passo dal cielo 4, trasmessa da Rai 1.

Paola Pitagora era felicissima di diventare nonna e il suo nipotino è stato una fonte di conforto durante la chiusura. “Sono stata così fortunata che i genitori me lo abbiano portato. Voglio solo che abbia un buon ambiente che gli permetta di crescere e di essere libero, proprio come la sua nonna” – ha dichiarato l’attrice a Serena Bortone.

Instagram di Evita Ciri

Unitevi al viaggio appassionato e stimolante di Evita Ciri! Con il suo profilo Instagram @evita_ciri, ha alcuni seguaci affezionati, ma anche voi potete far parte del suo fantastico viaggio! Ama condividere il suo lavoro, le sue foto e i suoi ricordi con la famiglia: non perdetevelo!