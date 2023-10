Parcheggio maledetto: farmacista muore in un tragico incidente

Una Giornata Normale Diventa un Incubo

Martedì 10 ottobre è una data che nessuno a Casalnuovo, in provincia di Napoli, dimenticherà presto. Una giornata che avrebbe dovuto essere normale per la 40enne Filomena La Montagna, farmacista e madre di una bimba di due anni, si è trasformata in un incubo.

L’Incidente Mortale

Filomena stava andando al lavoro come al solito, ma purtroppo, non sarebbe mai arrivata in farmacia. La sua vita è stata tragicamente interrotta quando è stata travolta dalla sua stessa auto, una 500 XL. L’incidente è avvenuto in una strada in pendenza a Casalnuovo.

Una Sequenza di Eventi Tragica

Secondo le prime informazioni, appena scesa dalla sua auto, Filomena ha avvertito qualcosa di sbagliato. Ha tentato di fermare il veicolo, ma la 500 ha colpito un’altra macchina in pieno, rimanendo poi incastrata tra le due automobili. La dinamica esatta dell’incidente deve ancora essere definita, e non è chiaro se ci sia stato un malfunzionamento del veicolo o se il freno a mano non sia stato inserito correttamente.

La Risposta delle Autorità

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia Municipale di Casalnuovo di Napoli, insieme ai carabinieri e ai soccorsi del 118. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici, non c’è stato nulla da fare per Filomena.

Una Vita Spezzata Troppo Presto

Questa tragedia ha lasciato una famiglia distrutta. Filomena La Montagna lascia il marito e una figlia di soli due anni e mezzo. La comunità di Casalnuovo è sconvolta da questa perdita improvvisa. L’area dell’incidente è stata chiusa e i due veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro penale in attesa di ulteriori rilievi da parte delle autorità.

Un Addio Prematuro

La salma di Filomena è stata restituita alla sua famiglia, ma il vuoto lasciato dalla sua assenza rimarrà per sempre. Questa tragedia ci ricorda quanto sia fragile la vita e quanto sia importante abbracciare ogni momento con le persone che amiamo.