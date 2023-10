Paura in strada: bus pericoloso si schianta contro i portici della città!

Un Terribile Déjà Vu a Mestre

Un tragico eco dell’incidente che ha causato la morte di 21 persone la settimana scorsa a Mestre si è verificato questa sera nella città della terraferma veneziana. Un autobus della compagnia “La Lineà”, la stessa del bus precipitato il 3 ottobre, ha perso il controllo e si è schiantato contro un pilastro di un edificio in Via Carducci.

Il Bilancio dell’Incidente

Per fortuna, non ci sono vittime. Tuttavia, i 14 passeggeri a bordo e il conducente sono rimasti feriti, ma nessuno in condizioni gravi. Le ambulanze hanno trasportato i feriti negli ospedali di Mestre, Mirano e Dolo, gli stessi nosocomi dove sono stati ricoverati i feriti dello schianto del cavalcavia.

Alla Ricerca delle Cause

Secondo le prime ricostruzioni, la causa dell’incidente sarebbe stata la perdita di controllo del veicolo da parte del conducente. L’uomo avrebbe riferito ai soccorritori di aver avuto un malore improvviso. L’autobus, un veicolo elettrico, ha invaso la corsia opposta durante una semicurva, finendo per schiantarsi contro il pilastro di un condominio.

Le Reazioni alla Notizia

Questo nuovo incidente, a soli dieci giorni dalla tragedia del cavalcavia, ha scosso gli abitanti di Mestre. Sui social network, i messaggi che riportavano la notizia dello schianto in Via Carducci si sono moltiplicati rapidamente, con molti utenti increduli che l’incidente coinvolgesse nuovamente un veicolo elettrico della “La Lineà”.

Le Azioni del Comune di Venezia

In risposta all’incidente, Avm, la società capogruppo del trasporto pubblico a Venezia, ha annunciato che da domani, domenica 15 ottobre, sospenderà cautelativamente il servizio di tutti i bus de ‘La Lineà, sostituendoli con propri mezzi. Questo mentre l’inchiesta sul tragico incidente del cavalcavia continua, cercando di stabilire le cause dell’incidente, che potrebbero variare da un malore del conducente a un guasto meccanico del bus, fino alla mancata tenuta del vecchio guardrail.