Milly Carlucci ha due sorelle, si chiamano Gabriella e Anna

Scopriamo insieme chi sono e cosa fanno le sorelle di Milly Carlucci, Gabriella e Anna Carlucci, due personalità che, pur condividendo legami familiari e una precoce passione per il mondo dello spettacolo, hanno percorso strade professionali molto diverse.

Gabriella Carlucci: Dalla Televisione alla Politica

Gabriella Carlucci nasce il 28 febbraio 1959 ed inizia la sua carriera nelle televisioni private di Teletevere, GBR. Il grande salto avviene a 24 anni quando entra in Rai, lavorando al fianco di Enzo Tortora nel programma cult “Portobello”. La sua carriera televisiva decolla e la vediamo alla guida di programmi di successo come il Festivalbar al Cantagiro, “Cocco” e addirittura il Festival di Sanremo nel 1988 e nel 1990. Negli anni ’90 diventa la conduttrice di “Buona Domenica” accanto a Gerry Scotti, guadagnandosi il soprannome di SuperGabry grazie anche al suo ruolo di stuntwoman. Un’esperienza che la vedrà collaborare con la sorella Milly è nel programma “Azzurro”.

Ma Gabriella non si ferma alla televisione: nel 1994 si cimenta in politica con Forza Italia, venendo eletta alla Camera dei deputati nel 2001, incarico che mantiene fino al 2013. Dal 2010 al 2012 è anche sindaco di Margherita di Savoia. Successivamente, si dedica al mondo del cinema, diventando direttrice artistica di alcuni festival cinematografici. Curiosità: Gabriella Carlucci ha avuto una carriera politica attiva, partecipando anche a varie iniziative legislative.

Anna Carlucci: Dietro le Quinte dello Spettacolo

Diversamente dalle sue sorelle, Anna Carlucci, classe 1961, sceglie di lavorare principalmente dietro le quinte. Inizia la sua carriera come redattrice del programma “Novantesimo anno” e successivamente collabora con Luciano Rispoli in vari programmi su Rai1. Anna si fa notare come autrice e regista televisiva e cinematografica, lavorando a progetti come “Nessuno mi crede” e “Torta di mele”. Oggi, supporta la sorella Milly nella gestione dei social media e insieme hanno scritto i libri “Il meglio di te. Volersi bene per essere in forma” e “La vita è un ballo. Ballando siamo tutti stelle”.

Milly Carlucci: Un Percorso di Successo

Milly Carlucci, o Camilla Patrizia Carlucci, nasce il 1 ottobre 1954 a Sulmona. Cresciuta ad Udine, si trasferisce a Roma durante l’adolescenza dove sviluppa una passione per il pattinaggio artistico a rotelle, diventando addirittura campionessa italiana. Nonostante il divieto paterno, a 18 anni vince il titolo di Miss Teenager e abbandona gli studi in architettura per seguire il suo sogno nel mondo dello spettacolo.

L’esordio in televisione arriva grazie a Renzo Arbore nel 1976, ma è sostituendo Rosanna Vaudetti nella trasmissione Giochi senza frontiere che Milly dimostra tutto il suo talento. Questo è solo l’inizio di una lunga e fortunata carriera televisiva che la vedrà condurre molti programmi di successo.

Curiosità: Milly Carlucci ha anche una passione per il ballo, ed è stata la conduttrice della versione italiana del programma “Ballando con le stelle” per molti anni.

Attraverso questi percorsi distinti, le sorelle Carlucci hanno lasciato un segno indelebile nel panorama televisivo, politico e culturale italiano, mostrando come il talento e la determinazione possano guidare verso successi in campi anche molto diversi.