Autocisterna Gpl finisce fuori strada ed esplode: autista disperso, nube nera visibile da lontano

Un grave incidente si è verificato questa mattina, poco prima delle 9, nel territorio del Comune di Crespellano, in via Lunga, provincia di Bologna. Una autocisterna carica di Gpl ha perso il controllo ed è uscita di strada nei pressi del deposito di un’azienda di logistica. Il mezzo pesante, dopo essersi schiantato nel parcheggio della ditta, è esploso generando un vasto incendio. L’autista del veicolo risulta al momento disperso.





Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente ha coinvolto anche un’automobile che si trovava nelle vicinanze. A bordo del veicolo erano presenti due persone, entrambe rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Presenti anche i carabinieri, la polizia locale e l’elisoccorso del 118 per prestare soccorso ai feriti e gestire la situazione.

La strada Nuova Bazzanese è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni all’altezza dell’uscita 11, causando disagi alla circolazione. L’incidente ha generato una colonna di fumo nero altissima e visibile da chilometri di distanza, attirando l’attenzione dei residenti della zona. Numerose sono state le chiamate alle forze dell’ordine da parte di cittadini preoccupati per quanto stava accadendo.

Le immagini dell’esplosione e del fumo sono state condivise sui social media da chi si trovava nei pressi dell’area interessata dall’incidente. I vigili del fuoco hanno comunicato che le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso e che la situazione rimane delicata.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente né sull’identità delle persone coinvolte. Le autorità stanno lavorando per chiarire le cause che hanno portato al drammatico evento e per rintracciare l’autista della cisterna, che risulta ancora disperso.

L’incidente sottolinea ancora una volta i rischi legati al trasporto di materiali pericolosi come il Gpl, soprattutto in zone densamente abitate o vicino ad attività industriali. La priorità ora è garantire la sicurezza dell’area e fornire assistenza alle persone coinvolte.

Aggiornamenti sulla situazione saranno forniti nelle prossime ore dalle autorità competenti.