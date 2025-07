Juliana Moreira: “All’inizio con Stoppa niente intimità, poi gli rivelai di essere nata uomo”

In una recente puntata del programma televisivo “La volta buona”, condotto da Caterina Balivo, la coppia formata da Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa ha condiviso alcuni momenti significativi e divertenti della loro storia d’amore. I due, insieme dal 2007, hanno raccontato come si sono conosciuti e i primi mesi della loro relazione, caratterizzati da una particolare castità voluta dalla showgirl brasiliana. Durante il loro intervento, Juliana Moreira ha rivelato uno scherzo che aveva organizzato per il futuro marito, lasciando il pubblico in studio e a casa sorpreso e divertito.





La relazione tra Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa, che oggi rappresentano una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo, ha avuto un inizio insolito. Nei primi mesi, infatti, la coppia ha scelto di mantenere un rapporto casto. La decisione, come spiegato da Juliana, è stata presa per procedere con calma e conoscersi meglio. “Lui diceva che non aveva intenzione di fidanzarsi e nemmeno io lo volevo, intendevo procedere con calma. Quindi non erano successe delle cose. Dormivamo insieme ma senza consumare”, ha raccontato la showgirl durante l’intervista.

La situazione era ulteriormente complicata da un intervento chirurgico che Juliana Moreira aveva recentemente affrontato per una riduzione del seno. Questo dettaglio è stato ricordato da Edoardo Stoppa, che ha aggiunto: “In quel periodo lei aveva fatto un’operazione per ridurre il seno quindi sopra non se ne parlava di toccarla perché le faceva male, poi ero molto pudica e sotto non avevo nemmeno visto, non se ne parlava nemmeno”. La coppia ha condiviso questi ricordi con un tono leggero e scherzoso, suscitando risate tra il pubblico presente in studio.

Il momento più divertente del racconto riguarda uno scherzo ideato da Juliana Moreira. Dopo due mesi di relazione, la showgirl ha deciso di mettere alla prova il compagno con una rivelazione inaspettata. “Dopo due mesi che dormivamo insieme, una sera si lascia molto andare e penso che ormai è fatta”, ha spiegato Edoardo Stoppa. Ma proprio in quel momento, mentre erano a letto, Juliana Moreira gli ha detto: “Devo dirti una cosa, prima mi chiamavo Roberto”. La reazione di Stoppa è stata immediata: “Sono rimasto traumatizzato un’altra settimana. Mi si era accesa una lampadina, improvvisamente mi spiegavo perché per due mesi non mi aveva fatto nemmeno avvicinare”.

Il pubblico in studio ha accolto il racconto con grande ilarità, mentre Edoardo Stoppa ha continuato a scherzare sull’accaduto: “Oggi si lamenta che ci ho messo 10 anni a sposarla ma io volevo capire: prima abbiamo avuto un figlio, poi il secondo e a quel punto ho capito che non era Roberto e l’ho sposata”. Il matrimonio tra i due è stato celebrato nel 2017, dopo dieci anni di relazione e la nascita di due figli: Lua Sophie, nata nel 2011, e Sol Gabriel, arrivato nel 2016.

Prima di incontrare Edoardo Stoppa, nel 2005 Juliana Moreira si era trasferita in Italia per amore dell’imprenditore italiano Giuseppe Zega. La loro relazione si era conclusa consensualmente, aprendo la strada all’incontro con l’ex inviato di “Striscia la notizia”. Da allora, la coppia ha costruito una famiglia solida e continua a condividere momenti divertenti e significativi della loro vita insieme.

Questa intervista ha offerto uno sguardo sincero e leggero sulla relazione tra Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa, mostrando come il loro legame sia cresciuto nel tempo grazie alla complicità e alla capacità di affrontare anche le situazioni più insolite con ironia. La loro storia d’amore, iniziata in modo particolare, è oggi un esempio di solidità nel panorama dello spettacolo italiano.