Chi era il 24enne Alessandro Nebbiolini, morto cadendo con l’auto nel Naviglio nel giorno in cui compiva gli anni

Un drammatico incidente ha segnato la notte tra il 7 e l’8 ottobre a Corsico, comune alle porte di Milano, dove un giovane di 24 anni, Alessandro Nebbiolini, ha perso la vita. Il ragazzo stava facendo ritorno a casa dopo aver trascorso una serata di festeggiamenti per il suo compleanno insieme agli amici, quando la sua auto è finita nel Naviglio. L’evento si è verificato in via Alzaia Trieste, a breve distanza dall’abitazione del giovane.





Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto intorno alle 2:30 della notte. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito un forte rumore e di aver visto l’auto uscire di strada e precipitare nelle acque del Naviglio. Immediatamente è scattato l’allarme, con l’intervento degli operatori sanitari del 118, dei carabinieri della compagnia di Corsico, dei Vigili del Fuoco e del personale specializzato in operazioni fluviali. Sul posto è arrivata anche un’autogru dal Comando di Lodi per recuperare il veicolo sommerso.

Nonostante gli sforzi dei soccorritori, per Alessandro Nebbiolini non c’è stato nulla da fare. I medici hanno potuto solo constatarne il decesso una volta estratto il corpo dal canale. Gli accertamenti preliminari hanno escluso il coinvolgimento di altre vetture nell’incidente: il giovane era solo al momento dello schianto. La dinamica esatta è ancora al vaglio delle autorità, ma si ipotizza che il ragazzo possa aver perso il controllo del veicolo per cause ancora da chiarire.

La tragedia ha scosso profondamente la comunità di Corsico, dove il giovane era conosciuto e stimato. Alessandro Nebbiolini abitava al civico 24 di via Alzaia Trieste, a pochi passi dal luogo dell’incidente. La serata che avrebbe dovuto essere un momento di festa si è trasformata in un evento tragico, lasciando amici e familiari nello sgomento.

L’auto, completamente sommersa nelle acque del Naviglio, è stata recuperata grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. Il lavoro delle squadre di soccorso si è protratto per diverse ore, impegnando anche personale specializzato in operazioni subacquee. Le autorità stanno ora cercando di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto per comprendere le cause che hanno portato all’uscita di strada del veicolo.

La dinamica dell’incidente sembra indicare che il veicolo abbia perso aderenza o sia stato coinvolto in una manovra errata. Tuttavia, al momento non ci sono elementi che facciano pensare a responsabilità esterne o a fattori esterni come condizioni meteorologiche avverse. Si attendono ulteriori sviluppi dalle indagini condotte dai carabinieri.

La morte di Alessandro Nebbiolini lascia un vuoto profondo tra coloro che lo conoscevano. Il giovane era descritto come una persona solare e piena di vita, e la notizia della sua scomparsa ha suscitato grande commozione nella comunità locale. Molti si sono radunati nei pressi del luogo dell’incidente per portare fiori e omaggi in suo ricordo.

Questa tragedia mette nuovamente in evidenza l’importanza della sicurezza sulle strade e della prudenza alla guida, soprattutto nelle ore notturne. Nonostante gli interventi tempestivi dei soccorritori, l’incidente si è rivelato fatale per il giovane, che avrebbe compiuto 24 anni proprio quel giorno.

Le autorità locali stanno valutando possibili interventi per migliorare la sicurezza lungo le rive del Naviglio e prevenire ulteriori tragedie simili. Nel frattempo, la comunità di Corsico si stringe attorno alla famiglia di Alessandro Nebbiolini, esprimendo cordoglio e solidarietà in questo momento di dolore.