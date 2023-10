Pensioni 2024: l’incubo dei lavoratori over-60, niente riposo per loro!

La fine di Quota 103 e l’introduzione di Quota 104 stanno avendo un impatto significativo sui lavoratori che raggiungono i 62 anni di età nel prossimo anno. La fine di Quota 103, composta da 62 anni di età e 41 di contributi, costringerà i lavoratori classe 1962 ad aspettare almeno altri dodici mesi per l’uscita. Ma le conseguenze non si limitano a questo.

Quota 104 Esclude i Nati del 1962

Con il passaggio a Quota 104, composta da 63 anni di età e 41 di contributi, i nati del 1962 che raggiungeranno i 62 anni dovranno attendere altri dodici mesi per poter andare in pensione, senza sapere se nel 2025 non si passerà a Quota 105. Questa modifica crea una disparità tra coloro nati nel ’61, che possono andare in pensione nel 2024, e coloro nati nel ’62, costretti ad aspettare un anno in più.

Nuova Ape Sociale e Requisiti

La nuova Ape Sociale, una formula che consente ai lavoratori di andare in pensione anticipatamente, è utilizzabile da coloro con almeno 63 anni di età e 36 di contributi (30 per i lavoratori dell’edilizia) che hanno svolto attività “gravose”. La nuova Ape richiederebbe 36 anni di contributi per tutti, rendendo di fatto inaccessibile questa opzione per coloro nati nel 1961 che hanno cominciato a lavorare tra il 1989 e il 1994.

Opzione Donna Eliminata dal 2024

Opzione Donna verrà eliminata dal primo gennaio prossimo, e questo colpirà le lavoratrici con 35 anni di contributi nate tra il 1964 e il 1966, che raggiungono i 58-60 anni nel 2024. Questa opzione, anche se ristretta, sarà quindi inutilizzabile per molte donne.

Canale Precoci in Bilico

Il futuro del canale precoci, che consente di andare in pensione anticipatamente con 41 anni di contributi, è ancora incerto. Se verrà confermato nel prossimo anno, coloro che hanno iniziato a lavorare entro il 1983 potrebbero lasciare il lavoro anticipatamente, a patto che rientrino nelle categorie dell’Ape Sociale.

In conclusione, la riforma delle pensioni per il 2024 sta creando una situazione complessa per molti lavoratori, con alcune opzioni pensionistiche che si restringono e altri che rischiano di rimanere esclusi dal sistema pensionistico anticipato. Si consiglia a tutti i lavoratori di verificare la loro situazione specifica e le opzioni disponibili.