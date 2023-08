Pensioni cedolino di Settembre 2023: Aumenti, trattenute e tutto quello che c’è da sapere

Il cedolino pensionistico di settembre si avvicina e, come ogni mese, porta con sé novità in termini di aumenti e trattenute. Ecco cosa bisogna aspettarsi.

A Cosa Attenersi per il Cedolino di Settembre?

Proprio come per il cedolino di agosto, anche quello di settembre potrebbe presentare:

Aumenti : dovuti a crediti risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

: dovuti a crediti risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Trattenute: legate principalmente alle addizionali Irpef e al conguaglio della dichiarazione dei redditi, che verrà effettuato per alcuni pensionati il 1 settembre.

Il risultato, che potrebbe manifestarsi come un incremento o una decurtazione della pensione, dipenderà dalla presenza di crediti o debiti riscontrati durante la dichiarazione dei redditi.

Conguaglio IRPEF: Chi è Coinvolto?

Se sei un pensionato che ha utilizzato il modello 730/2023 e ha indicato l’Inps come sostituto d’imposta, ecco come funziona:

Il conguaglio viene applicato direttamente nel cedolino.

L’operazione avviene a partire dal secondo mese successivo alla ricezione del prospetto di liquidazione.

Ecco un calendario semplificato di quando aspettarsi il conguaglio:

Pensionati che hanno inviato la dichiarazione entro il 20 giugno: conguaglio già effettuato ad agosto.

Pensionati che hanno inviato la dichiarazione tra il 21 giugno e il 15 luglio: conguaglio previsto per settembre.

Pensionati che hanno procrastinato ulteriormente: il conguaglio potrebbe slittare, con completamento entro novembre.

Nota bene: la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi tramite il modello 730/2023 è fissata al 2 ottobre 2023.

Aumenti o Trattenute? Ecco Come Funziona

I pensionati possono aspettarsi due possibili scenari:

Rimborso: se nel corso dell’anno precedente è stata versata un’IRPEF eccessiva. Trattenuta: in caso di conguaglio a debito.

Dettagli chiave:

Se il rimborso supera i 4.000 euro, possono esserci ritardi nei pagamenti a causa dei controlli dell’Agenzia delle Entrate.

Le trattenute possono essere effettuate in un’unica soluzione o rateizzate, con conclusione entro novembre.

Altre Trattenute da Considerare

I pensionati (a eccezione di quelli nella no tax area) dovranno tener conto di:

Addizionali regionali e comunali relative al 2022.

Addizionale comunale in acconto per il 2023.

Recupero ritenute Irpef relative all’anno 2022.

Data di Pagamento

Marca sul calendario: il 1 settembre 2023 è il giorno in cui la pensione di settembre verrà accreditata sui conti correnti bancari e postali. Tuttavia, per chi ritira in contanti presso gli uffici postali, potrebbe esserci un calendario specifico a seconda dell’ufficio di riferimento.