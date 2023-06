“Per giorni senza un euro per pagarle le cene”. Temptation Island, pubblico fuori di testa per Manuel: chi è e che lavoro fa - Controcopertina

Un amore tra due mondi diversi

Manuel Marascio, il compagno di Isabella, ha conquistato il pubblico di Temptation Island con la sua storia di amore contrastato. I due sono insieme da 3 anni e mezzo e provengono entrambi da Milano, ma da contesti socio-economici completamente diversi. Manuel cresce in un quartiere popolare, mentre Isabella ha sempre vissuto nel cuore della città. Il desiderio di Manuel è di costruire un futuro con la sua amata, ma trovare un punto d’incontro tra le loro diverse realtà si rivela una sfida.

I sacrifici di Manuel per l’amata Isabella

Manuel ha contattato la redazione di Temptation Island per cercare una soluzione alle loro divergenze. Desidera essere considerato una persona valida e non sentirsi più inferiore a Isabella. Ha rivelato che, per soddisfare i desideri della sua compagna, è arrivato a passare giorni senza un euro per poterle pagare le cene. Tuttavia, sembra che le richieste di Isabella siano sempre più elevate, ponendo come standard a Milano un guadagno minimo di 6.000 euro al mese. Manuel si sente inadeguato a fornire tutto ciò che lei desidera.

Manuel Marascio: un uomo orgoglioso delle sue radici

Le sue parole hanno toccato profondamente il pubblico di Temptation Island. Manuel ha sottolineato che è orgoglioso delle sue origini, ma si sente quasi discriminato da Isabella. Ha espresso il suo disappunto per l’accettazione limitata delle persone che gli stanno vicino, persone che fanno parte della sua vita e della sua identità. Manuel non si interessa al modo in cui le persone si comportano nella famiglia di Isabella; per lui, la sua famiglia umile e concreta è tutto ciò che conta.

La determinazione di Manuel Marascio

Ma quale lavoro svolge Manuel Marascio? Questo giovane di 28 anni lavora come tranviere a Milano e sta studiando per diventare un istruttore di scuola guida. Durante il programma, Manuel ha sottolineato di essersi sempre dato da fare. Il suo profilo LinkedIn rivela che in passato ha lavorato come cameriere in un ristorante e anche presso McDonald’s. Manuel è anche un appassionato di sport e fa parte di una squadra di calcio a 5 chiamata Fc Tennent’s.

L’amore e l’attesa per il confronto

Il pubblico di Temptation Island ha già sviluppato un’affezione per Manuel, ammirando la sua etica del lavoro e la determinazione nel perseguire i suoi obiettivi. Non vedono l’ora di scoprire se accetterà il confronto richiesto da Isabella e come si svilupperà la loro storia d’amore.