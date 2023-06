Tragedia in mare: Isabel, la bimba di 7 anni, viene travolta da un'onda - Controcopertina

Una giornata di mare che si trasforma in tragedia

Isabel Zanichelli, una dolce bambina di soli 7 anni, ha perso la vita dopo un bagno al mare. La piccola è deceduta presso il reparto di terapia intensiva pediatrica dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna. La tragica vicenda si è verificata domenica scorsa quando Isabel si trovava a Lido di Classe, nel Ravennate, in compagnia del papà Enzo e del cugino. Purtroppo, un’improvvisa onda ha travolto i tre, trascinandoli in acque profonde. Isabel è rimasta sott’acqua per un lungo periodo di tempo, impedendole di respirare.

Il tentativo di salvataggio e la terribile scoperta

Il bagnino, accorgendosi della situazione critica, ha immediatamente lanciato l’allarme. Le operazioni di soccorso sono state avviate prontamente. Un collega è stato chiamato in aiuto e insieme hanno raggiunto i tre in difficoltà. Tuttavia, una volta raggiunta la riva con la piccola Isabel, è diventato evidente che qualcosa non andava. La bimba non respirava e sembrava essere vittima di un arresto cardiaco.

Un destino tragico e lutto per la comunità

Isabel Zanichelli è stata immediatamente trasportata all’ospedale di Ravenna e successivamente a Bologna, ma ogni tentativo di salvarla è stato vano. Questa terribile notizia ha colpito profondamente l’intera comunità di Bagnolo, lasciandola senza parole. Isabel aveva appena concluso il primo anno di scuola elementare, rendendo ancora più straziante la sua prematura scomparsa.

La famiglia in lutto e la solidarietà della comunità

Questa tragedia ha gettato nella disperazione la famiglia di Isabel, in particolare il papà Enzo, un rispettato ingegnere presso Cobo, un’azienda leader nella produzione di componenti elettronici nel settore automobilistico, con uno stabilimento nelle vicinanze di Cadelbosco. La mamma di Isabel, Ulyana, è un’estetista di origini ucraine e da poco aveva ottenuto la cittadinanza italiana. Il sindaco Gianluca Paoli ha dichiarato: “Tutta la nostra comunità condivide il dolore di questa famiglia”. Enzo e Ulyana sono persone di grande generosità, fortemente impegnate nel fornire ospitalità ai profughi della guerra in Ucraina. I residenti locali hanno inoltre segnalato che proprio nello stesso giorno, due torrette di salvataggio erano state installate sulla spiaggia libera di Lido di Classe.

Una tragedia che scuote il cuore di tutti

La morte prematura di Isabel rappresenta una tragedia che tocca profondamente ogni persona. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia di Isabel e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa perdita incommensurabile. Che possano trovare conforto e sostegno in un periodo così difficile.