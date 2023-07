Pitbull azzanna bimbo di due anni al volto: grave in ospedale dopo l’aggressione

Una tragica aggressione si è verificata nel primo pomeriggio nell’Imperiese, quando un pitbull ha azzannato un bimbo di due anni al volto. Secondo le informazioni disponibili, sembra che l’incidente sia avvenuto a casa di un’amica della madre, dove il cane si trovava insieme a un conoscente. Quest’ultimo ha suonato alla porta e, quando la donna l’ha aperta, il pitbull ha improvvisamente attaccato il piccolo.

La gravità dell’aggressione

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente il personale sanitario e i carabinieri. A causa delle gravi ferite riportate, il bambino è stato trasportato in codice rosso al Gaslini di Genova, dove sta ricevendo le cure necessarie. Questo è il secondo attacco di un pitbull nell’Imperiese in pochi giorni, dopo l’aggressione a una donna di 34 anni venerdì scorso, che ha riportato ferite a un braccio e al torace.

L’aggressione subita dal bimbo di due anni da parte di un pitbull è un evento tragico che ha scosso la comunità locale. Sono necessari ulteriori approfondimenti per comprendere le circostanze esatte dell’incidente e per valutare eventuali responsabilità. Nel frattempo, la priorità è garantire le cure mediche adeguate al piccolo e sostenere la sua famiglia in questo momento difficile. È fondamentale promuovere la sicurezza e la consapevolezza riguardo alle interazioni con animali potenzialmente pericolosi, al fine di prevenire simili incidenti in futuro.