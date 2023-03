Pizzaiolo perde la vita in un incidente a 37 anni, era papà di 4 bambini

La scomparsa di Alfonso Vitiello, pizzaiolo 37enne di Alvignano e residente a Ruviano, ha lasciato due comunità sotto shock. A lui sopravvivono quattro figli e la sua assenza si farà sentire in tutto l’Alto Casertano, dove era molto conosciuto e stimato. Numerosi i messaggi di cordoglio per lui e per la sua famiglia.

Un’Opel Meriva, guidata da un pizzaiolo, e un’Alfa Romeo Stelvio sono state coinvolte in un incidente. Secondo le prime informazioni, un veicolo ha sbandato e si è scontrato con l’altro sul lato opposto.

L’altro partecipante all’incidente è un affermato avvocato che in passato aveva esercitato nella zona di Caiazzo, ma ora è in pensione.

Il primo lancio

Un tragico scontro frontale è avvenuto nei pressi del confine di contenimento di Caserta, vicino a Castel Morrone, sulla strada provinciale 336, tra una Opel Meriva e una Renault Kadjar.

Secondo quanto si apprende, un uomo di 37 anni è morto sul colpo nell’incidente, mentre un uomo più anziano è stato trasportato all’ospedale di Caserta in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Capua e un’ambulanza.