Prevista una pausa nella bella stagione: arriva il ciclone Circe

Le ultime notizie meteo non sembrano essere le più rosee per gli italiani, molti dei quali già in ferie o in attesa del meritato periodo di relax. Le previsioni, infatti, prevedono piogge sparse e persino grandine per il primo fine settimana di agosto, causando preoccupazione tra i vacanzieri. Tuttavia, c’è speranza per un miglioramento. Ecco cosa ci aspetta nei prossimi giorni.

Le previsioni meteo per l’Italia: un weekend turbolento

Dalle previsioni degli esperti, sembra che la prima settimana di agosto sarà contrassegnata da piogge e grandine sparse. Queste condizioni meteorologiche sembrano voler persistere soprattutto nelle regioni del centro e del sud, dove i nuvoloni di pioggia non mostrano segni di cedimento.

Quando ci sarà un miglioramento del tempo?

La risposta a questa domanda sembra legata all’arrivo del ciclone Circe, che porterà un drastico abbassamento delle temperature. Secondo le informazioni reperite sul sito 3B Meteo, il maltempo accompagnerà le prossime 24 ore, con pioggia, temporali e un calo di 10-15 gradi. Tuttavia, la situazione sembra destinata a migliorare.

Prevista una pausa nel caldo estivo

Il calo delle temperature interesserà principalmente le regioni centrali e del sud a partire dal 5 agosto. Ma da domenica, l’arrivo dell’anticiclone dovrebbe portare un mitigamento delle temperature e un ritorno del bel tempo. L’eccezione sarà rappresentata dall’arco alpino, ancora esposto all’azione di un vortice attivo sull’Europa centrale, dove si dovranno attendere ulteriori rovesci sparsi.

In Emilia Romagna e nel Triveneto, così come nelle Marche, nell’Umbria orientale, nell’Abruzzo e nel Molise, sono previsti nubifragi con grandine. Queste aree di instabilità si estenderanno anche alle Basse Marche, all’Abruzzo, al Lazio e al Molise. Tutto questo continuerà fino all’arrivo dell’anticiclone, che con l’aiuto dei venti di Foehn spazzerà via le nuvole.

Il ritorno del bel tempo

Non c’è nulla da temere: a partire da mercoledì, si prevede un ritorno graduale del sole, che riprenderà il dominio dei cieli italiani.