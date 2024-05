Curiosità sulle slot machine online tra miti da sfatare, leggende ed evoluzione tecnologica

I giochi di casinò hanno origini secolari e quelli relativamente più giovani sono costituiti dalla roulette e dalle slot online, proprio quest’ultime, nonostante siano sul mercato dalla fine del XIX secolo possiedono una storia intensa fatta di leggende, miti veri e altri da sfatare, ma soprattutto, una storia che attraversa diversi step tecnologici, dalla meccanica analogica a quella digitale fino ad arrivare allo streaming online: il tutto in poco più di 100 anni.





Le slot digitali sono diventate un simbolo iconico dei casinò online, non solo, perché hanno rappresentato in più di un’occasione una scenografia multi-cromatica nei film hollywoodiani girati a Las Vegas. Quali sono le curiosità più interessanti sulle slot online? Eccole in un viaggio senza esclusione di sorprese e jackpot.

Le prime slot machine tra leggende e realtà

Uno dei miti da sfatare che riguardano le slot online è la leggenda del meccanico Charles Fey, perché se in parte è vero che costruì una delle prime slot inserendo nelle bobine i simboli della frutta, non è lui l’inventore autentico di questo gioco, che già qualche anno prima era stato messo sul mercato da Sittman e Pitt, due imprenditori di origini newyorkesi che avevano automatizzato il poker, inserendo le carte francesi come simboli nei rulli a bobina, azionate da una manovella.

Siamo nel lontano XIX secolo, verso la fine e più precisamente tra il 1891 e il 1895, questa curiosità chiarisce definitivamente anche che le slot non sono state inventate a Las Vegas, sfatando anche un altro falso mito.

Dai simboli della frutta al Bar e Jackpot, fino allo Scatter e al Wild

Riguardo alla leggenda del meccanico appena citata, pare che fu proprio lui a inserire per la prima volta i simboli della frutta nelle slot, ancora oggi le Fruit Machine online sono tra le più giocate sui casinò virtuali.

Il primo simbolo a rappresentare il jackpot fu la Liberty Bell, le famose campane della libertà americane, mentre quando il gioco venne esportato nei bar e nelle sale ludiche di tutto il mondo apparve il simbolo BAR a fare da jolly. Oggi, i super bonus delle slot online vengono vinti quanto i simboli Scatter e Wild si incastrano nelle combinazioni che premiano il giocatore.

Un mito da sfatare: quando la slot online è carica allora paga di più

Questa è una delle più grandi falsità messe in giro sul Web, perché ogni slot online che sia registrata nell’elenco ADM, quindi legale e perfettamente regolarizzata secondo le norme vigenti, presenta un indice RTP che significa Return To Play, ossia il ritorno che il giocatore ha in percentuale rispetto a una somma giocata.

Se l’indice RTP è del 97%, su ogni 100 euro giocate la slot digitale ne restituirà 97, questo fattore rappresenta un’importante regolamentazione legale per i giochi online e tradizionali ed è per questo motivo che è un falso mito ritenere che se le slot online non pagano da molto tempo, dovrebbero far vincere obbligatoriamente: in realtà le slot online pagano sempre secondo la percentuale stabilita.

L’origine e la diffusione delle slot online tematiche

Se in principio erano le carte da gioco francesi e la frutta a dominare i temi grafici delle macchinette, con le slot online e tutti i miglioramenti che la tecnologia ha apportato, le categorie tematiche sono aumentate a dismisura.

Oggi possiamo giocare a slot online dedicate alla storia, alle serie tv, al wrestling, al calcio ma anche al cinema in tutte le sue categorie. Questo è sicuramente un elemento che ha fatto schizzare le slot digitali in alto nell’indice di gradimento degli utenti.

La vincita più alta di tutti i tempi alle slot online

Le curiosità delle slot digitali non finiscono qui, perché nel 2015 in Finlandia è stata realizzata la vincita più alta mai ottenuta con un jackpot progressivo che ha sfiorato i 18 milioni di euro, superando il precedente record di soli 2 milioni di euro.