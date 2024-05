Backlash 2024 orario italiano: a che ora inizia e dove vederlo

Backlash 2024 orario italiano

A che ora inizia Backlash 2024 in Italia ? Backlash 2024 è uno degli eventi più attesi dell’anno per i fan della WWE. Dopo il grande successo del recente live a Bologna, la WWE sbarca in Francia con un nuovo spettacolo che segue gli eventi di Wrestlemania 40. Questa volta, lo show si terrà a Lione e avrà come protagonista Cody Rhodes, che difenderà il suo titolo contro AJ Styles. Ci saranno molti altri match emozionanti, e grazie al cambio di location, gli orari saranno più favorevoli per il pubblico italiano. A seguire: Backlash 2024 orario italiano, tutti i dettagli.





A che ora inizia Backlash 2024 in Italia e quando finisce, dove vederlo

Il premium live della WWE si svolgerà il 4 maggio 2024 presso la LDLC Arena di Decines-Charpieu a Lione, in Francia. L’evento è atteso con entusiasmo dai fan italiani, poiché non si terrà in territorio americano. Di conseguenza, gli orari saranno più adatti al pubblico europeo, mentre penalizzeranno il pubblico americano, dove ha sede la World Wrestling Entertainment.

L’anteprima di Backlash 2024 inizierà alle ore 18:30 (ora italiana) e si prevede che l’evento terminerà tra le 22:30 e le 23:00. Questo nuovo orario rende più semplice per gli spettatori italiani godersi il programma senza dover rimanere svegli fino a tarda notte, come spesso accade con gli eventi WWE trasmessi dagli Stati Uniti.

I fan della WWE in Italia potranno seguire l’evento attraverso il WWE Network, la piattaforma di streaming ufficiale della WWE. Il WWE Network offre la possibilità di guardare tutti i premium live events, oltre a una vasta gamma di contenuti esclusivi per gli appassionati di wrestling.

Questa edizione di Backlash promette di essere ricca di emozioni, con un parterre di lottatori di alto profilo pronti a sfidarsi sul ring. Cody Rhodes, che ha guadagnato un seguito significativo per la sua dedizione e il suo stile di lotta, difenderà il suo titolo contro il talentuoso AJ Styles, in quello che si preannuncia come uno dei match più attesi della serata.

L’evento includerà anche altri match entusiasmanti che attireranno l’attenzione dei fan. La scelta di ospitare Backlash in Europa è stata accolta positivamente dai fan europei, che spesso non hanno l’opportunità di assistere a eventi di questa portata nel proprio fuso orario. Questo cambio di location è stato anche visto come un riconoscimento del crescente interesse per la WWE al di fuori degli Stati Uniti, un segno dell’espansione globale del brand.

Backlash 2024 si preannuncia dunque come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di wrestling in Italia e in Europa. Con un orario più accessibile e un cast stellare, è destinato a regalare una serata indimenticabile a tutti gli spettatori.