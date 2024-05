David di Donatello 2024 replica su Rai Premium? Quando rivedere la cerimonia di premiazione in streaming

David di Donatello 2024 replica, quando rivedere la cerimonia di premiazione ?

I David di Donatello 2024 sono stati una notte indimenticabile per il cinema italiano, con Matteo Garrone e Paola Cortellesi come protagonisti principali.





La cerimonia dei David di Donatello 2024, tenutasi il 3 maggio, è stata un evento di spicco nel panorama cinematografico italiano. In questa 69esima edizione, la competizione è stata accesa tra la talentuosa Paola Cortellesi e il visionario Matteo Garrone. Alla fine, Garrone ha ottenuto un leggero vantaggio, conquistando sette David contro i sei ottenuti dalla regista e attrice romana.

Garrone ha ottenuto il premio per il miglior film e la miglior regia con “Io Capitano”, un film che ha catturato l’immaginazione degli spettatori. Dall’altro lato, il film di Paola Cortellesi, “C’è Ancora Domani”, ha rappresentato una sfida formidabile, ottenendo il riconoscimento come miglior attrice protagonista per la stessa Cortellesi.Una serata indimenticabile, ma ecco le istruzione su come rivederla.

I vincitori dei David di Donatello 2024

La serata dei David di Donatello ha celebrato l’eccellenza in diverse categorie. Ecco alcuni dei principali vincitori:

Miglior Film: “Io Capitano” di Matteo Garrone Miglior Regista: Matteo Garrone per “Io Capitano” Miglior Attrice Protagonista: Paola Cortellesi per “C’è Ancora Domani” Miglior Attore Protagonista: Michele Riondino per “Palazzina LAF” Miglior Attrice Non Protagonista: Emanuela Fanelli per “C’è Ancora Domani” Miglior Attore Non Protagonista: Elio Germano per “Palazzina LAF” Miglior Sceneggiatura Originale: “C’è Ancora Domani” (Furio Andreotti, Giulia Calenda, Paola Cortellesi) Miglior Sceneggiatura Non Originale: “Lubo” (Giorgio Diritti, Fredo Valla) Miglior Colonna Sonora: “Adagio” di Stefano Sollima, eseguita dai Subsonica Miglior Canzone: “La mia terra” di Diodato (dal film “Palazzina LAF”)

David di Donatello 2024 replica su Rai Premium?

Se vi siete persi la spettacolare serata di premiazione dei David di Donatello 2024, non preoccupatevi. Potete recuperarla facilmente su RaiPlay, dove è disponibile l’intera serata, suddivisa per singole premiazioni di attori e attrici. Tuttavia, al momento non è prevista una replica su Rai Premium.

Questi momenti celebrano la straordinaria capacità del cinema italiano di raccontare storie e di emozionare il pubblico. Che siate appassionati di Matteo Garrone o fan di Paola Cortellesi, la cerimonia dei David di Donatello 2024 è stata un’occasione per apprezzare il meglio che il cinema italiano ha da offrire.