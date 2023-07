Primo anniversario di matrimonio: Francesca Pascale e Paola Turci celebrano un amore scaturito dalla musica - Controcopertina

Francesca Pascale e Paola Turci festeggiano il primo anniversario di matrimonio, ricordando un amore che è sbocciato grazie alla musica. Un anno fa, la coppia ha celebrato l’unione civile a Montalcino, in provincia di Siena. Oggi, a distanza di 365 giorni, Francesca Pascale ha voluto dedicare un post speciale su Instagram per celebrare questo importante traguardo. Con parole piene di amore, ha scritto: “Nel mio cuore ti ho sposata dal primo istante che ti ho incontrata”. E ha concluso con un sentito: “Buon anniversario donna meravigliosa, ti amo”.

L’amore nato sul palco

La prima immagine condivisa da Francesca Pascale mostra semplicemente un palco, il palco del concerto di Paola Turci a Torno, durante il quale le due donne si sono incontrate per la prima volta. È stata proprio la cantante a raccontare quel momento in una recente intervista, descrivendo l’emozione che ha provato nel vederla mentre entrava in scena alla prima canzone. L’energia tra loro è scattata immediatamente e, nonostante un temporaneo black-out di luce durante il concerto, hanno sentito una connessione speciale.

Un amore che ha cambiato la vita

La frase condivisa oggi da Francesca Pascale – “nel mio cuore ti ho sposata dal primo istante che ti ho incontrata” – insieme all’immagine del palco, rappresentano un riferimento diretto a quell’evento che ha segnato una svolta nelle loro vite. Quel concerto ha creato un legame profondo tra loro, dando inizio a una storia d’amore destinata a durare.

L’anniversario celebrato sui social

Anche Paola Turci ha voluto celebrare questo anniversario speciale tramite i social media, condividendo una foto della coppia durante il ricevimento al castello di Valona. Il commento che accompagna l’immagine è significativo: “Sì, ancora e per sempre”. Queste parole testimoniano la forza del loro amore e la determinazione nel continuare a costruire un futuro insieme.

Conclusione

Il primo anniversario di matrimonio di Francesca Pascale e Paola Turci è un momento di gioia e amore. La musica ha giocato un ruolo fondamentale nel loro incontro, creando una connessione profonda che li ha portati a scegliere di condividere la loro vita insieme. Auguriamo loro un futuro pieno di felicità e serenità mentre proseguono il loro percorso di amore e complicità.