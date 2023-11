Programmi Tv stasera mercoledì 8 novembre 2023: Film live oggi su Rai, Mediaset e Sky

La scelta di intrattenimento per il tuo mercoledì sera

La serata del 8 novembre 2023 offre una ricca selezione di programmi televisivi, sia su canali in chiaro che a pagamento. Ecco una panoramica ordinata per facilitare la tua scelta.

Cinema in casa: i film della serata

– Rai 4, ore 21:20 – “Il silenzio degli innocenti”: thriller psicologico con protagonista la giovane agente dell’FBI Clarice, incaricata di catturare un serial killer noto come Buffalo Bill.

– Rai Movie, ore 21:10 – “L’appartamento”: ambientato nella New York degli anni ’60, il film racconta le vicende di C.C. Baxter, un contabile che cerca di scalare la gerarchia aziendale affittando il suo appartamento ai superiori per i loro incontri amorosi.

– Canale 5, ore 21:31 – “Il Diavolo veste Prada”: un affresco glamour e cinico del mondo della moda.

– Italia 1, ore 21:26 – “Die Hard – Un buon giorno per morire”: avventura e azione con il poliziotto McClane in missione in Russia per salvare il figlio accusato di omicidio.

– Sky Cinema, ore 21:15 – Un film drammatico che racconta la storia di una ragazza quindicenne e il suo padre, che cerca vendetta contro un ragazzo manipolatore che ha distrutto la loro famiglia.

Serie TV e Telefilm: le proposte della serata

– Rai Uno, ore 21:25 – “Il commissario Montalbano”: nella puntata di questa sera, Montalbano indaga sulla misteriosa uccisione di una giovane donna avvenuta nell’archivio comunale di Vigàta.

– Rai Due, ore 21:20 – “Corpo libero”: dopo una notte di tensioni e litigi, ha inizio la competizione a squadre e Martina sembra aver ritrovato la grinta.





Attualità e reportage: i programmi del mercoledì sera

– Rai Tre, ore 21:20 – “Chi l’ha visto?”: la trasmissione si apre con la riapertura della chiesa di Potenza, nota per il caso di Elisa Claps. Seguiranno interviste e documenti inediti su vari casi di cronaca.

– Rete 4, ore 21:30 – “Fuori dal coro”: ritorna il programma di approfondimento con inchieste e interpretazioni dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.