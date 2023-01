Programmi Tv Stasera oggi 10 gennaio 2023: Film live da non perdere

Questa sera, martedì 10 gennaio 2023, Raidue trasmetterà il varietà Boomerissima con Alessia Marcuzzi, mentre Rete 4 trasmetterà il programma di attualità Fuori dal coro, condotto da Mario Giordano.

Questa sera, martedì 10 gennaio 2023, la Rai andrà in onda in televisione.

Alle 21.25 su Raiuno andrà in onda la fiction Il nostro generale con due episodi. Il primo si intitola Montagne russe e segue il Generale Dalla Chiesa (Sergio Castellitto) e il suo Nucleo mentre arrestano i terroristi Curcio e Franceschini. Nonostante i loro sforzi, le Brigate Rosse continuano il loro assalto allo Stato e un membro della squadra viene ucciso durante un’incursione in un nascondiglio. Il secondo episodio, La caduta, racconta le tragiche conseguenze del lavoro di Dalla Chiesa e la chiusura dell’Unità antiterrorismo. Tuttavia, il generale rimane in contatto con i suoi ex uomini che alla fine riescono a catturare nuovamente Curcio.

Alle 21.20 su Raidue, Alessia Marcuzzi torna in Rai con il nuovo varietà Boomerissima. Il programma analizza le differenze generazionali, mettendo in luce i personaggi, la musica, i programmi, i film, gli spot e le mode degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000 e confrontandoli con quelli del presente. Ogni epoca è rappresentata da un VIP.

Sintonizzatevi su Raitre alle 21.20 per vedere la prima puntata di Carartabianca, il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer. Dopo una breve pausa festiva, la giornalista e i suoi ospiti si confronteranno sui temi più scottanti per gli italiani. Non mancheranno servizi esclusivi.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Alle 21.20 su Rete 4, Mario Giordano torna in video con il suo programma Fuori dal coro, dedicato all’informazione e al sostegno della gente comune nella lotta ai disservizi pubblici. Il programma è in pausa da fine novembre.

Questa sera, allo Stadio San Siro di Milano, l’Inter guidata da Simone Inzaghi ospiterà il Parma negli ottavi di finale della Coppa Italia. La partita si disputerà in forma “secca”, ovvero senza la disputa della gara di ritorno. In panchina per gli emiliani ci sarà Fabio Pecchia. La partita sarà trasmessa in diretta su Canale 5 alle 21.00.

Sintonizzatevi su Italia 1 alle 21.20 per il ritorno de Le Iene con Teo Mammucari e Belen Rodriguez. Il programma propone servizi, interviste e segmenti umoristici degli inviati. Per rimanere aggiornati sulle inchieste proposte nel corso delle puntate, visitate il sito ufficiale all’indirizzo www.iene.mediaset.it.

Di martedì di La7 riprende l’attualità alle 21.15 dopo la pausa natalizia. Il conduttore Giovanni Floris e i suoi ospiti discuteranno del clima politico, sociale ed economico della nostra nazione, come emerge dai sondaggi condotti da Nando Pagnoncelli.

Alle 21.20 di questa sera, su Real Time andrà in onda la continuazione del reality romantico di Flavio Montrucchio, First Date. Nel ristorante verranno accolti per una cena “al buio” nuovi single, tra cui Hugo e Asia, Mauro e Lucia, Michele e Giada e Mauro e Laura. L’amore sarà nell’aria?Questo martedì, 10 gennaio, 2023 presenterà una selezione di film.

Rai 4 trasmetterà alle 21.20 il film d’azione City of Crime (2019) di Brian Kirk, con Cladwick Boseman e Sienna Miller. Il film segue il poliziotto Andre Davis mentre cerca la redenzione collaborando alla cattura di due assassini. La sua indagine rivela colleghi corrotti, mettendo in pericolo la sua vita.

Alle 21.10, Rai Movie trasmetterà il film thriller del 2000 di Stephen Hopkins “Under Suspicion”, con Morgan Freeman. Ambientato a Porto Rico, il film segue il ricco avvocato Henry Hearst mentre viene incalzato dal capitano di polizia Benetez per difendersi dalle accuse di aver violentato e ucciso due giovani ragazze.

Alle 21:25 del 9 è uscito il film di spionaggio del 2014 The November Man di Roger Donaldson, con Pierce Brosnan. L’ex agente della CIA Peter Deveraux si è ritirato in Svizzera, ma viene richiamato in azione per proteggere Alice Fournier e deve affrontare un ex protetto.

Sulle 20 Mediaset, alle 21.05, andrà in onda il film d’azione del 2016 di James Watkins Bastille day – Il colpo del secolo, con Richard Madden. Il film segue la storia di Michael, che ruba inconsapevolmente una borsa contenente una bomba e viene successivamente coinvolto in un’esplosione che uccide quattro persone. Si allea quindi con un agente della CIA di nome Sean per rintracciare i terroristi responsabili.

Alle 21.00 su Iris, Robert Redford è protagonista del film western del 1972 Red Raven You Won’t Have My Scalp, diretto da Sydney Pollack. Ambientato nel 1850, Jeremiah si stabilisce sulle montagne e vive pacificamente con gli indiani, finché non è costretto a guidare una colonna militare attraverso il territorio ritenuto sacro dai Corvi.

Alle 21.00 su Cine34 verrà proiettato il film commedia del 2010 Io, loro e Lara, diretto e interpretato da Carlo Verdone. Il film segue Don Carlo che torna a Roma in cerca di un rinnovamento spirituale dopo un periodo vissuto in Africa. Purtroppo, i membri della sua famiglia complicano il suo viaggio, poiché il padre intende sposare la badante e i fratelli sono preoccupati per l’eredità.

Martedì 10 gennaio 2023, Sky trasmetterà film per gli spettatori.

Sky Cinema Due trasmetterà il film commedia Rumba Therapy (2022), interpretato e diretto da Franck Dubosc, alle 21.15. La storia segue il cinquantenne Tony che, dopo aver avuto un problema cardiaco, decide di ritrovare la figlia Maria, scomparsa da tempo, iscrivendosi alla sua scuola di danza sotto falso nome.

Sky Cinema Family trasmetterà il film drammatico di Mel Gibson del 1993, L’uomo senza volto, con Mel Gibson e Nick Stahl, insieme a Fay Masterson, alle 21. Il film segue un ragazzo che sogna di frequentare West Point e il suo allenatore di vita, Justin McLeod, sfigurato in un incidente.

Alle 21.00 su Sky Cinema Action andrà in onda Constantine, film fantasy di Francis Lawrence del 2003 con Keanu Reeves e Rachel Weisz. Il film segue Constantine, un esorcista con la capacità di distinguere tra angeli e demoni tra gli esseri umani, mentre aiuta la detective Angela Dodson a scoprire la verità dietro la morte della sorella gemella Isabel.