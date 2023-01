Programmi Tv Stasera oggi 12 gennaio 2023: Film live attualità intrattenimento

Questa sera, mercoledì 11 gennaio 2023, gli spettatori potranno godersi i migliori film, programmi di intrattenimento, di approfondimento, fiction e serie TV in prima serata sui principali canali televisivi in chiaro. La nostra guida TV completa fornisce un elenco completo dei programmi disponibili per la visione.

Sintonizzatevi su Canale 5 questa sera, giovedì 12 gennaio 2023, per seguire la partita di Coppa Italia Roma-Genoa. Nel frattempo, Rai Movie trasmette il film Starship Troopers – Fanteria dello spazio.

Giovedì 12 gennaio 2023, i telespettatori potranno sintonizzarsi sulla programmazione Rai della serata.

Rai 1 trasmetterà alle 21.30 la fiction Che Dio Ci Aiuti 7, con Elena Sofia Ricci. L’episodio, Giudizi Universali, vedrà Suor Angela assumere la responsabilità del convento mentre Suor Costanza è assente. Azzurra tenta di motivarla per farla tornare quella di un tempo. Inoltre, arriva in convento Teresa, una suora molto severa.

Suor Angela è pentita di aver permesso a Luisa ed Elia di trascorrere un’ultima notte insieme prima che il bambino venisse portato in convento per un soggiorno temporaneo con Sara, la persona che lo ha scoperto.

Sintonizzatevi su Rai 2 alle 21.15 per seguire Che c’è di nuovo, condotto da Ilaria D’Amico. In questa puntata si parlerà della rinascita di Covid, del caso della strage di Erba e dei maghi. Tra gli ospiti Wanna Marchi, Michele Emiliano, Matteo Bassetti, Vittorio Sgarbi, Francesco Storace, Peter Gomez, Salvo Sottile e Pino Corrias.

Rai 3 trasmetterà Splendida Cornice alle 21.25. Geppi Cucciari commenterà gli eventi della settimana e gli interpreti dello spettacolo, con il pubblico diviso in categorie demoscopiche. Tra gli ospiti Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Paolo Mereghetti, Nicola Piovani, The Andre, Ludovica Rambelli Company. La trasmissione è condotta da Dori Ghezzi e Oleksandr Tkachenko.

Stasera, giovedì 12 gennaio 2023, Mediaset manderà in onda i film in TV.

Sintonizzatevi su Rete 4 alle 21.20 per vedere Dritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio. Il programma si concentrerà sull’aumento dei prezzi dei carburanti, sull’inflazione, sul costo della vita, sull’immigrazione, sul reddito di cittadinanza e sulla situazione attuale della pandemia Covid 19 in Cina. Tra gli ospiti Daniela Santanché, Giovanni Donzelli, Paola De Micheli, Matilde Siracusano, Susanna Ceccardi, Ettore Licheri e Giuliano Granato.

Canale 5 trasmetterà la partita di Coppa Italia tra Roma e Genoa alle 21.25. È l’ultima partita della settimana per gli ottavi di finale. La Roma, guidata da José Mourinho, affronterà il Genoa, guidato da Alberto Gilardino.

Alle 21.25, Italia 1 trasmetterà il film fantasy del 2001 Harry Potter e la pietra filosofale, con Daniel Radcliffe. Il protagonista, Harry Potter, è un orfano di 11 anni la cui vita si trasforma quando scopre che i suoi genitori erano maghi e che anche lui possiede poteri magici. Per approfondire la sua formazione magica, si iscrive alla scuola di magia di Hogwarts, dove incontra i suoi futuri migliori amici, Hermione e Ron.

Stasera in TV, La7, Nove

Alle 20.35 su La7 va in onda Piazzapulita, condotto da Corrado Formigli, che si occupa dei più importanti temi italiani e internazionali con acume professionale e spirito critico. Gli ospiti sono invitati in studio e a partecipare alla conversazione in diretta.

Alle 21.25, Nove trasmetterà il film storico del 2000 Il patriota, interpretato da Mel Gibson. Ambientato nella Carolina del Sud nel 1776, Benjamin Martin è determinato a fare qualsiasi cosa per liberare suo figlio Gabriel, anche guidare i coloni americani in battaglia contro l’esercito britannico.

Questa sera gli spettatori potranno guardare i film su Iris, Rai Movie e Cine34.

Alle 21.00, Iris trasmetterà il film d’azione del 1970 L’uomo dalle due ombre, interpretato da Charles Bronson. La trama segue Martin, un ex detenuto che riesce a evadere da una prigione militare dopo aver ucciso un agente di polizia. Anni dopo, viene rintracciato dai suoi ex compagni, che lo costringono a partecipare a una transazione di droga.

Alle 21.00, Rai Movie trasmetterà il film di fantascienza del 1996 Starship Troopers – Fanteria dello spazio, con Casper Van Dien. La trama segue Johnny Rico e altri ragazzi che si arruolano nella fanteria spaziale per portare a termine la difficile missione di salvare il mondo da un’invasione di insetti extraterrestri giganti.

Cine 34 proietterà il film commedia del 2015, Loro chi?, con Marco Giallini, alle 21. Davide è desideroso di ottenere l’approvazione del presidente dell’azienda per cui lavora, al fine di ottenere una promozione. Tuttavia, le sue ambizioni deragliano quando un truffatore gli fa perdere lavoro, soldi e fidanzata.

Questa sera, giovedì 12 gennaio 2023, andrà in onda su Sky un film.

Sky Cinema Uno trasmetterà il film fantasy del 2022, Animali fantastici – I segreti di Silente, con Jude Law, alle 21.15. Albus Silente ha elaborato un piano per combattere il malvagio e potente Grindelwald, ma si rende conto che non può farlo da solo. Si rivolge quindi a Newt Scamander perché lo aiuti nella sua impresa.

Alle 21.15 di stasera, Sky Cinema Due trasmetterà il film drammatico del 2022 Padre Stu con Mark Wahlberg. Il film segue la storia di Padre Stuart Long, pugile e attore, e del suo percorso di autodistruzione dopo un incidente quasi mortale.

Alle 21.15 su Sky Cinema Family verrà trasmesso il film commedia del 2006 Boygirl- Questione di sesso con Kevin Zegers. Nell e Woody hanno un astio di lunga data, ma le loro vite cambieranno per sempre quando si verificherà un evento.

Programmi TV su Iris

12.50 UN BACIO PRIMA DI MORIRE

14.50 SOMEWHERE

16.55 ARSENICO E VECCHI MERLETTI

19.15 CHIPS

20.05 WALKER TEXAS RANGER

21.00 L’UOMO DALLE DUE OMBRE

23.05 HIGHLANDER – L’ULTIMOIMMORTALE

Programmi TV su Rai Movie

14.00 MANTO NERO

15.45 I DUE VIOLENTI

17.25 LE PISTOLERE

19.10 IL SIGNOR ROBINSON – MOSTRUOSA STORIA D’AMORE E D’AVVENTURE (It. ‘76)

21.10 STARSHIP TROOPERS – FANTERIA DELLO SPAZIO

23.20 THE PRODIGY – IL FIGLIO DEL MALE

Programmi TV su Italia 2

11.35 MIKE & MOLLY

13.55 FRIENDS

16.10 DALTANIOUS

17.30 NARUTO SHIPPUDEN

19.00 MIKE & MOLLY

21.15 CHERNOBYL DIARIES – LA MUTAZIONE

23.05 ONE PIECE Cartoni

0.35 MY HERO ACADEMIA Car.

Programmi TV su La 5

12.00 TERRA AMARA Soap

12.30 GRANDE FRATELLO VIP

12.45 UOMINI E DONNE

14.15 AMICI Talent

14.45 EVERWOOD

16.40 SACRIFICIO D’AMORE

18.40 GRANDE FRATELLO VIP

19.00 GRANDE FRATELLO VIP

19.10 AMICI

19.40 UOMINI E DONNE

21.10 AMORE A MILLE… MIGLIA

23.10 UOMINI E DONNE

0.35 GRANDE FRATELLO VIP

Programmi TV su Cine 34

11.40 ABBRONZATISSIMI 2 – UN ANNO DOPO

13.50 PICCOLO GRANDE AMORE

16.50 COM’È BELLO FAR L’AMORE

18.50 OLÉ

21.00 LORO CHI?

23.00 TUTTI CONTRO TUTTI

Programmi TV su Rai Storia

15.00 LA CROCE E LA SPADA Do.

16.00 ITALIANI

17.00 AMERICANS

17.50 ALLA SCOPERTA DEL RAMO D’ORO

18.30 SITI ITALIANI DEL PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

19.35 ANTICHE GENTI ITALICHE

20.10 IL GIORNO E LA STORIA

20.30 PASSATO E PRESENTE

21.10 a.C.d.C.

23.10 ITALIA. VIAGGIO NELLA BELLEZZA

0.05 IL GIORNO E LA STORIA

Programmi TV su DMAX

11.55 HIGHWAY SECURITY SPAGNA

13.55 AFFARI IN CANTINA Reality

15.50 LUPI DI MARE: NORD VS SUD

17.40 LA FEBBRE DELL’ORO

19.30 VADO A VIVERE NEL BOSCO

21.25 PREDATORI DI GEMME Doc.

23.15 AVVENTURE IMPOSSIBILI CON JOSH GATES

2.00 ED STAFFORD: DURO A MORIRE

Programmi TV su Rai 5

12.30 ART RIDER

13.30 L’ATTIMO FUGGENTE

14.00 SECRETS OF SKIN

15.00 CUCCIOLI SELVAGGI Doc.

16.00 DON GIOVANNI

17.55 GERSHWIN: RAPSODIA IN BLU-PORGY AND BESS

18.55 SAVE THE DATE 2021-2022

19.30 DISEGNAMI UN ROMANZO

20.25 THE SENSE OF BEAUTY Doc.

21.15 LA TRAVIATA

23.30 ROCK LEGENDS

0.15 FRANCO BATTIATO IN TOURNÉE