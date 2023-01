Programmi Tv Stasera oggi 13 gennaio 2023: Film live da non perdere

Su Raiuno va in onda la terza puntata del talent show The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici. Nel frattempo, Rete 4 trasmette l’attualità con il programma Quarto grado, presentato da Gianluigi Nuzzi.

Questo venerdì 13 gennaio 2023, i telespettatori potranno sintonizzarsi su Raitre per vedere il film documentario Lotta Continua e su Canale 5 per vedere la fiction Fosca Innocenti 2, con Vanessa Incontrada.

Alle 21.25 su Raiuno inizierà la terza stagione di The Voice Senior, il talent show di Antonella Clerici dedicato ai cantanti over 60, con le Blind Auditions. I concorrenti più talentuosi passeranno alla fase successiva. Ai confermati coach Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino si aggiungono Ricchi e Poveri, Angela Brambati e Angelo Sotgiu.

Alle 21.20 su Raitre andrà in onda il film documentario Lotta Continua. Il documentario esplora la storia del movimento di sinistra Lotta Continua, nato nel 1969 a seguito del Movimento Studentesco. Alcuni membri del movimento sono diventati politici, giornalisti e manager, mentre altri hanno scelto il terrorismo. In particolare, alcuni membri sono stati condannati per l’omicidio del commissario Luigi Calabresi.

Alle 21.15 di Rai 5, la celebre violinista Lisa Batiashvili si esibirà all’Auditorium Parco della Musica, accompagnata dall’Orchestra di S. Cecilia e diretta da Manfred Honeck. In scaletta la Sinfonia n. 35 di Mozart, il Concerto per violino n. 2 di Prokofiev e la Sinfonia n. 6 di Beethoven.

Programmi Mediaset, La7

Alle 21.20 su Rete 4, Quarto Grado trasmetterà il primo programma del 2023. Condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, la trasmissione esplorerà i fatti di cronaca nera che hanno avuto maggiore impatto sul pubblico. Saranno presenti anche gli opinionisti fissi Carmen Pugliese e Carmelo Abbate.

Canale 5 manderà in onda questa sera alle 21.20 la nuova stagione della fiction Fosca Innocenti 2. L’episodio, intitolato “Come la principessa”, segue Fosca (Vanessa Incontrada) mentre indaga sulla morte sospetta di una ragazza prossima al matrimonio che si sarebbe buttata dalla finestra di un castello. Gino, il custode del castello, racconta la storia di una sposa suicida, ma Fosca scopre che la ragazza è stata in realtà uccisa.

Sintonizzatevi su La7 alle 21.15 per seguire Propaganda Live, con il conduttore Diego Bianchi e la sua squadra. Con il co-autore Makkox, il chitarrista Roberto Angelini e i giornalisti Francesca Schianchi, Paolo Celata e Filippo Ceccarelli, la trasmissione esplorerà le complessità della società moderna.

Tv8, Nove, Real Time

Alle 21.30 su Tv8, Antonino Cannavacciuolo è a Montano Lucino, a pochi chilometri dal lago di Como, per aiutare Noemi a rinnovare la sua trattoria, La Locanda degli Artisti. Per risollevare le sorti dell’attività è necessaria una completa ristrutturazione del locale e una revisione della gestione.

Alle 21.25 di stasera, i telespettatori potranno sintonizzarsi sul varietà I migliori fratelli di Crozza per rivedere l’ultima edizione dello show di Maurizio Crozza. Verranno riproposti alcuni degli sketch più divertenti del repertorio dell’artista genovese, come le imitazioni di Flavio Briatore, Red Ronnie e Silvio Berlusconi.

Alle 21.20 su Real Time andrà in onda il reality show Cake Star – Pasticcerie in sfida. Damiano Carrara e Tommaso Foglia visiteranno Modica, città patrimonio dell’UNESCO in provincia di Ragusa, e la gara di oggi sarà incentrata sul cioccolato. Chi vincerà questa golosa sfida?

I film in proiezione venerdì 13 gennaio 2023 saranno disponibili stasera.

Alle 21.10 su Rai Movie sarà trasmesso il film drammatico del 2018 La vita in un attimo, diretto da Dan Fogelman e interpretato da Olivia Wilde, Oscar Isaac e Annette Bening. Il film segue Will, uno scrittore in crisi, mentre racconta la sua appassionata relazione con Abby durante una seduta di psicoanalisi. Questa storia è destinata a risuonare con gli spettatori di tutte le generazioni e di tutte le provenienze.

Alle 21.20 su Italia 1, gli spettatori potranno vedere il film d’azione del 2012 di Boaz Yakin, Safe, con Jason Statham. Il protagonista, l’ex agente speciale Luke Wright (Jason Statham), vive una vita solitaria dopo che la sua famiglia gli è stata tragicamente portata via da un boss russo. Improvvisamente, si ritrova a proteggere una giovane cinese prodigio della matematica che possiede un codice che l’ha resa un bersaglio di russi, cinesi e poliziotti corrotti.

Alle 21.00 su Iris, il film poliziesco del 1977 L’uomo nel mirino, con Clint Eastwood, Sondra Locke e Pat Ningle, segue Ben Shockley, un agente di Los Angeles, che viene incaricato di riportare in California da Las Vegas Agusta Mally, una prostituta chiamata a testimoniare in un importante processo.

La 5 trasmetterà il film commedia del 2011 New Year’s Eve in New York di Garry Marshall, con Hilary Swank, alle 21.10 della notte di Capodanno 2012. Il film segue le vite di un gruppo di newyorkesi che si preparano a festeggiare il nuovo anno, con storie d’amore e di seconde opportunità.

Questa sera, venerdì 13 gennaio 2023, Sky trasmetterà dei film.

Sky Cinema Uno presenta il film d’azione del 2014 di Antoine Fuqua, The Equalizer – Il vendicatore, con Denzel Washington. Robert McCall, agente della CIA in pensione, conduce una vita solitaria finché non incontra Alina, una giovane prostituta russa oppressa dal suo protettore. McCall sceglie allora di intervenire e fornire assistenza.

Sky Cinema Due trasmetterà il film commedia del 2014 Magic in the Moonlight di Woody Allen, con Colin Firth, alle 21.15. L’illusionista Stanley Crawford è stato ingaggiato per scoprire se la giovane donna, Sophie Baker, sta cercando di ingannare una ricca famiglia americana.

Alle 21.00 su Sky Cinema Family verrà proiettato il film drammatico Wonder di Stephen Chbosky del 2017, con Jacob Tremblay e Owen Wilson. Il film segue August, un bambino nato con un disturbo dello sviluppo cranio-facciale, mentre si iscrive alla scuola pubblica. Grazie alla sua capacità di recupero e al sostegno dei suoi genitori, riesce a superare gli ostacoli che incontra.