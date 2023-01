Programmi Tv Stasera oggi 14 gennaio 2023: Film live da non perdere

Su Raiuno va in onda il programma di varietà Tali e quali condotto da Carlo Conti. Canale 5 propone il people show C’è posta per te, presentato da Maria De Filippi.

Questo sabato, 14 gennaio 2023, Raitre trasmetterà Città segrete con Corrado Augias mentre Tv8 trasmetterà il reality show 4 Ristoranti con Alessandro Borghese.

Sintonizzatevi sulla Rai questo sabato 14 gennaio 2023 per un’entusiasmante serata di programmazione televisiva.

Stasera alle 21.25 su Raiuno andrà in onda il varietà Tali e quali. La giuria – Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio – valuterà le performance di concorrenti non famosi, selezionati tra i video amatoriali inviati alla redazione del programma. Questi concorrenti imiteranno personaggi famosi dell’industria musicale italiana e internazionale.

Alle 21.45 su Raitre andrà in onda Città segrete. Corrado Augias accompagnerà i telespettatori in un viaggio alla scoperta di New York, visitando luoghi simbolo come il Chrysler Building, la Morgan Library, il memoriale dell’11 settembre e la Carnegie Hall. L’episodio racconterà anche le storie di personaggi influenti legati alla città, tra cui Audrey Hepburn e Frank Sinatra, oltre alla prematura scomparsa di John Lennon.

Rai 5 trasmetterà Il malato immaginario alle 21.15 del 16 gennaio, in occasione del 50° anniversario del Teatro Franco Parenti. Lo spettacolo è una trilogia di Molière, in onore del 400° anniversario della sua nascita che si celebra domani. Gioele Dix, già protagonista dello spettacolo del 2015 diretto da Andrée Ruth Shammah, vestirà i panni del malato.

I canali TV8, Nove e Real Time di Mediaset offrono una vasta gamma di programmi.

Canale 5 manderà in onda la seconda puntata della nuova edizione del programma C’è posta per te alle 21.20. Condotto da Maria De Filippi, lo show proporrà emozioni, sorprese, sorrisi e ricongiungimenti che saranno raccontati con particolare attenzione, delicatezza, cura e discrezione.

Alle 21.30 su Tv8, Alessandro Borghese sarà in Val D’Aosta per cercare il miglior ristorante situato in alta quota. Il premio del conduttore sarà assegnato al locale con la migliore zuppa. Partecipano alla sfida Il Ristorante Chiecco e La Grolla di Courmayeur e Novez e Campo Base di Champoluc.

A novembre, alle 21.25, verrà trasmesso il documentario Costa Concordia – Trappola in mare. A dieci anni dal disastro della Costa Concordia, in cui persero tragicamente la vita 32 persone, verranno ricostruiti i fatti accaduti all’Isola del Giglio. Il comandante Schettino è stato riconosciuto colpevole di omicidio colposo plurimo.

Alle 21.20 su Real Time, il docu-reality Lives on the Edge avrà come protagonista Karina. Il peso di Karina l’ha resa incapace di badare a se stessa e i suoi genitori si sono presi cura di lei come se fosse una bambina. Tuttavia, non è troppo tardi per rimediare ai danni subiti dal suo corpo.

Sabato 14 gennaio 2023 sarà disponibile una selezione di film.

Rai 4 trasmetterà il film thriller del 2005, Derailed – Attrazione letale, con Clive Owen alle 21.20. Charles, un padre di famiglia, incontra inaspettatamente la seducente Lucinda e si imbarca in un’impresa rischiosa. Purtroppo, la sua situazione si deteriora rapidamente e si ritrova nel bel mezzo di un piano di ricatto.

Alle 21.10 su Rai Movie, gli spettatori potranno vedere la commedia del 2012 Welcome President! di Riccardo Milani, con Claudio Bisio. Per una circostanza imprevista, Peppino viene eletto Presidente della Repubblica e il suo carattere schietto è ben accolto dall’opinione pubblica. Tuttavia, deve fare i conti con vari complotti e problemi diplomatici.

Alle 21.20 su Italia 1, gli spettatori potranno vedere il film d’animazione del 2017 Despicable Me 3 di Pierre Coffin. Nel film, Gru e sua moglie vengono allontanati dalla Lega Anti Cattivi per la loro incapacità di fermare il piano nefasto del cattivo Balthazar Bratt. Mentre Gru cerca di riconquistare la sua posizione, fa una scoperta sorprendente: ha un fratello gemello sconosciuto che non vede l’ora di seguire le sue orme.

Alle 21.15 su La7 andrà in onda il film di spionaggio del 1994 Sotto il segno del pericolo di Phillip Noyce, con Harrison Ford e Willem Dafoe. L’agente della CIA Jack Ryan indaga sui trafficanti di droga colombiani e, dopo aver scoperto che alcuni suoi colleghi sono coinvolti, decide di denunciarli nonostante le minacce ricevute.

Questo sabato, 14 gennaio 2023, gli spettatori potranno godersi una selezione di film su Sky Television.

Su Sky Cinema Uno andrà in onda il film poliziesco 2023 I delitti del Barlume – Indovina chi?, con Filippo Timi, alle 21.15. A nove mesi dall’inizio, Beppe e Tiziana sono ormai diventati una famiglia. Fusco e Viviani, invece, devono indagare sull’amministratore di condominio e sul pediatra di Beppe.

Alle 21.15 su Sky Cinema Due verrà proiettato il film drammatico del 2000 di Steven Soderbergh, Erin Brockovich – Forte come la verità, con Julia Roberts. Il film segue Erin, una determinata segretaria di uno studio legale, che scopre che una potente società è responsabile della contaminazione di una falda acquifera con sostanze cancerogene.

Sky Cinema Action trasmetterà il film storico del 1995 Braveheart – Cuore impavido, interpretato e diretto da Mel Gibson alle 21. Ambientato nella Scozia del XIII secolo, il film segue il viaggio di William Wallace che si mette alla testa dei rivoltosi e diventa un eroe nazionale dopo che sua moglie viene uccisa dagli inglesi.

Sky Cinema Suspense trasmetterà il film thriller Duel (1971) di Steven Spielberg, con Dennis Weaver e Jacqueline Scott, alle 21. Il film segue David, un venditore ambulante, che viene inseguito da un misterioso camionista intenzionato a ucciderlo dopo aver superato il camion con la sua auto.