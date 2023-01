Programmi Tv Stasera oggi 19 gennaio 2023: Film live da non perdere

Questo giovedì 19 gennaio 2023, Rai 1 trasmetterà la fiction Che Dio ci aiuti, Canale 5 trasmetterà la partita di Coppa Italia Juventus-Monza e Rai 3 avrà un nuovo appuntamento di Splendida Cornice con Geppi Cucciari. Su Italia 1, i telespettatori potranno godersi il film Harry Potter e la camera dei segreti.

Alle 21.30 su Rai 1 andrà in onda la fiction Che Dio ci aiuti 7, con Elena Sofia Ricci. Nell’episodio intitolato “Restare o partire”, Suor Angela riceve la visita a sorpresa del vescovo, che le esprime il suo disappunto per il suo operato. In seguito all’incontro, Angela decide di aiutare Emiliano a perseguire Sara, poiché entrambi sono convinti che sia in qualche modo nei guai. Nel frattempo, Suor Teresa fa una scoperta sconvolgente.

Azzurra sta affrontando una crisi a causa degli eventi che si stanno verificando nel convento ed è determinata a riportare le cose al loro stato originale. Ludovica prova rimorso nei confronti di Ettore, mentre Cate cerca di decidere quale strada intraprendere nella vita.

Alle 21.15 su Rai 2 andrà in onda il film d’azione del 2018 The Equalizer 2 Senza Perdono con Denzel Washington. Robert McCall, ex agente della CIA, passa a fare l’autista, ma decide di tornare in azione quando la sua amica Susan viene coinvolta in un’indagine per omicidio.

Rai 3 trasmetterà questa settimana alle 21.25 Splendida Cornice con Geppi Cucciari, con Nicola “Ballo” Balestri come leader, il divulgatore Roberto Mercadini e l’insegnante di italiano Andrea Maggi. Inoltre, Frankie Hi-Nrg, Donato Carrisi, Piergiorgio Odifreddi e Paolo Fresu saranno ospiti in studio, mentre il premio Nobel Giorgio Parisi e Silvio Orlando si collegheranno a distanza.

Il team di esperti è composto da Giuseppe Antonelli, Amalia Ercoli-Finzi, Ilaria Gaspari e Vincenzo Levizzani.

Alle 21.20 su Rete 4, la trasmissione Dritto e Rovescio, condotta da Paolo Del Debbio, tratterà temi come l’arresto di Matteo Messina Denaro, l’aumento del costo dell’energia e dei beni primari e le implicazioni della riforma del Reddito di Cittadinanza. Tra gli ospiti della trasmissione ci saranno Francesco Lollobrigida, Andrea Delmastro Delle Vedove, Davide Faraone, Maurizio Gasparri e Michela Vittoria Brambilla.

Alle 21.25, Canale 5 trasmetterà la partita di calcio Juventus-Monza per gli ottavi di finale. I bianconeri, guidati da Massimiliano Allegri, giocheranno allo Juventus Stadium contro la squadra allenata da Raffaele Palladino.

Alle 21.25, Italia 1 trasmetterà il film fantasy del 2002 Harry Potter e la camera dei segreti, con Daniel Radcliffe. Durante le vacanze estive, l’elfo Dobby cerca di convincere Harry a lasciare la Scuola di Magia di Hogwarts perché la sua vita è in pericolo. Harry, insieme a Hermione e Ron, affronta coraggiosamente l’avversario.

Alle 20.35 su La7 va in onda Piazzapulita. Condotto da Corrado Formigli, il talk show affronterà i temi più urgenti della politica e dell’economia nazionale e internazionale. Saranno presenti diversi ospiti in studio e in diretta.

Alle 21.25, Nine trasmette il film d’azione Parker del 2013 con Jason Statham. Nel film, Parker viene tradito dai suoi stessi amici durante una rapina, il che lo spinge a escogitare un complesso piano di vendetta.

Alle 21.00 andrà in onda su Iris il film poliziesco del 1988 Danko, con Arnold Schwarzenegger. Il capitano Danko della polizia sovietica e il poliziotto americano Lou Donnelly sono stati assegnati a una missione a Chicago, con l’obiettivo di arrestare un trafficante di droga responsabile della morte di uno dei loro colleghi.

Alle 21.00, Rai Movie trasmetterà il film di fantascienza del 2016 Arrival con Amy Adams. La trama segue l’esperta di linguistica Louise Banks, che viene reclutata da un team di esperti per decifrare le intenzioni dei visitatori extraterrestri arrivati sulla Terra.

Alle 21.00, Cine 34 presenta il film commedia del 2013 Tutta colpa di Freud con Marco Giallini. L’analista Francesco è alle prese con gli intrecci sentimentali delle sue tre figlie: Marta si è infatuata di un sordomuto, Sara si identifica come omosessuale e la figlia più piccola, di 18 anni, si è legata a un uomo di 50 anni.

Sky Cinema Uno trasmetterà il film di fantascienza del 1996 La quinta onda, con Alex Roe, alle 21.15. Il film segue la storia di una ragazza che, dopo che la razza umana è stata decimata da attacchi alieni, farà di tutto per ritrovare suo fratello con l’aiuto di un misterioso giovane.

Alle 21.15, Sky Cinema Due proietterà il film drammatico del 2021, After Yang, con Colin Farrell. Jake è impegnato nella riparazione dell’androide della figlia, durante la quale scoprirà aspetti della sua vita che lo aiuteranno a rafforzare il rapporto con la sua famiglia.

Sky Cinema Family presenta il film drammatico del 2015 Heidi, con Anuk Steffen, alle 21.15. Il film segue la storia di Heidi, che vive una vita spensierata con il nonno in montagna, finché la zia non la richiama a Francoforte.

Sky Cinema Action trasmetterà stasera alle 21.00 il film fantasy del 1978 Superman con Christopher Reeve. Ambientato a New York, il film segue la storia del giornalista Clark Kent, che in realtà è Superman, e dei suoi tentativi di combattere il crimine.

Alle 21.00, Sky Cinema Suspense presenta il film giallo del 2017, Mistero a Crocked House con Max Irons. Charles Hayward accetta di indagare sulla morte di un uomo anziano che è il nonno di uno dei suoi ex soci. Inizialmente si ipotizza che la causa del decesso sia un infarto, ma ulteriori indagini rivelano che potrebbe essere in gioco qualcos’altro.