Programmi Tv Stasera oggi 2 gennaio 2023: Film live guida e palinsesto

Stasera su Rai 1 alle 21.15 Il Re Leone Versione in animazione fotorealistica del celebre capolavoro Disney uscito nel 1994. Ne è protagonista il cucciolo Simba, che deve superare il trauma della morte del padre Musafa, vittima di un complotto del perfido fratello Scar. Molte dure prove attendono Simba, ma alla fine il bene trionferà.

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Delitti in Paradiso «Feste con delitto 2» Niente vacanze di Natale per l’ispettore Parker (Ralf Little, 41). Un vecchio caso del commissario Patterson torna a perseguitarlo dopo l’omicidio di un reporter di cronaca nera che era sulle tracce di un bambino scomparso. Marlon è costretto a passare la notte in una casa infestata.

Stasera su Rai Tre alle 21.25 Report Vanno in onda le prime inchieste del 2023: presentate da Sigfrido Ranucci (61), come sempre approfondiscono temi di attualità, politica ed economia. Tra i servizi più visti della 25ª stagione, quello sui batteri che negli ultimi anni, a causa dell’eccessivo uso di antibiotici, sono diventati più forti.

Stasera su Rete 4 alle 21.25 Non ci resta che piangere Il maestro elementare Saverio (Roberto Benigni, 70) e il bidello Mario (Massimo Troisi, 1954-’94) stanno viaggiando in automobile. Sorpresi da un temporale, passano la notte in un casolare. La mattina dopo si ritrovano catapultati nel 1492. Incontrano così, tra gli altri, Leonardo da Vinci e la bella Pia.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Grande Fratello Vip Dopo i festeggiamenti per l’arrivo del 2023, i Vipponi sono pronti per una nuova puntata in prima serata condotta da Alfonso Signorini (58) con Orietta Berti. Come un anno fa, nelle puntate in onda durante le Feste non è presente Sonia Bruganelli, sostituita da Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge.

Stasera su Italia 1 alle 21.10 Top Gun Stati Uniti. Gli amici Pete Mitchell (Tom Cruise, 60) e Nick Bradshaw sono ammessi alla scuola di caccia da combattimento della Marina Usa. Ma Pete, abilissimo pilota, non sopporta la disciplina dell’accademia. Nemmeno l’amore per l’istruttrice Charlie (Kelly McGillis) riesce a placare il suo carattere…

Stasera su La 7 alle 21.20 PARADISE ROAD (Usa/Australia 1997) di Bruce Beresford con Glenn Close Seconda guerra mondiale. Alcune donne occidentali vengono rinchiuse in un campo di prigionia giapponese a Sumatra. Per superare le avversità, organizzano un coro.

Stasera su TV 8 alle 21.30 UN NATALE CON I FIOCCHI (It. ‘12) con Silvio Orlando, Alessandro Gassmann Per evitare di essere arrestato da un vecchio amico diventato poliziotto, Alex inventa di aver rubato un’auto per curare il figlio malato. Ma la storia non regge e iniziano i guai…

Stasera su Nove alle 20.25 VIRTUS BOLOGNA – ARMANI MILANO Si disputa lo scontro al vertice del campionato di Serie A. Le due squadre si sono incontrate già in Supercoppa ed Eurolega: ad avere la meglio sono stati sempre i bolognesi di Nico Mannion.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 MAD MAX: FURY ROAD (Australia/ Usa 2015) di George Miller con Tom Hardy Dopo aver vendicato la morte della famiglia, Max lascia il corpo di polizia. Ma ora deve sopravvivere ai feroci guerrieri che abitano in lande postapocalittiche del Paese.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 NOAH (Usa ‘13) di Darren Aronofsky con Russell Crowe Adirato con l’umanità, Dio decide di scatenare il diluvio universale. Spetterà a Noè costruire un’arca in grado di salvare la sua famiglia e contenere esemplari di ogni specie animale.

Stasera su Iris alle 21.00 LA RICERCA DELLA FELICITÀ (Usa 2006) con Jaden Smith, Will Smith San Francisco, Anni 80. Il venditore Chris Gardner rimane da un giorno all’altro senza lavoro e con il piccolo Jaden di cinque anni da accudire. Cercherà il modo di risollevarsi.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 REAL STEEL (Usa 2011) di Shawn Levy con Hugh Jackman, Evangeline Lilly In un prossimo futuro, gli incontri di boxe vedono uno contro l’altro robot guidati dagli umani. L’ex pugile Charlie Kenton deve rimettere in sesto un vecchio modello…

Stasera su Italia 2 alle 21.25 AMERICAN DAD! (15ª st., ep. 2) «Paranoia costante» Francine scopre che Stan, nel tentativo di proteggerla, l’ha tenuta all’oscuro di tutte le brutte notizie del mondo. Diventa così una fanatica delle teorie complottistiche. A seguire, altri due episodi.

Stasera su La 5 alle 21.10 CHRISTMAS AT DOLLYWOOD (Usa ‘19) con D.McKellar Rachel, organizzatrice di eventi a New York, torna in Tennessee per pianificare la festa di Natale a Dollywood. Le viene affiancato il capo locale delle operazioni, convinto di poter gestire meglio le cose.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 DIN DON 5 – BIANCO NATALE (Italia 2021) di Paolo Geremei con Enzo Salvi Sta per arrivare il Natale e Don Donato, ormai cardinale, è richiamato da Roma per assistere lo zio vescovo che ha bisogno di continue cure. Ma ben presto…

Stasera su Rai 5 alle 21.15 FRÄULEIN: UNA FIABA D’INVERNO (It. ‘16) con Lucia Mascino, Christian De Sica L’acida zitella Regina è proprietaria di un albergo di montagna chiuso da tempo. L’arrivo di un misterioso turista, il sessantenne Walter, le provocherà emozioni dimenticate.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 AMORE A HARBOR ISLAND (Usa/Can. ‘20) con Morgan Kohan, Marcus Rosner L’interior designer Lily torna nella cittadina natale per dare una mano alla zia Maggie nel suo bed and breakfast sul porto. Qui conosce l’affascinante Marcus, pilota di idrovolanti.

Stasera su Real Time alle 21.20 DR. PIMPLE POPPER: LA DOTTORESSA SCHIACCIABRUFOLI «Natale» Lo spirito del Natale ricorda alla dottoressa Lee il vero significato delle feste. Intanto deve occuparsi di Wesley: l’uomo ha una strana escrescenza sotto l’occhio e non si sente a suo agio.

Stasera su Giallo alle 21.10 VERA (1ª st., ep. 3) «La trappola per corvi» con Brenda Blethyn, David Leon, Jon Morrison Vera deve indagare sul caso di Bella Furness, ritrovata morta durante l’inaugurazione di una cava nella brughiera. La vittima in passato si era opposta alla sua realizzazione.

Stasera su Top Crime alle 21.10 CSI: MIAMI (4ª st., ep. 1) «Fuga dalla tomba» con D. Caruso, Emily Procter, Adam Rodriguez Il team di Horatio si trova a indagare sull’omicidio di un detenuto, caduto vittima di un agguato mentre si stava recando sotto scorta al funerale della madre. Segue ep. 2.

Stasera su Sky Cinema Uno all 21.15 IL GIORNO PIÙ BELLO (Italia 2022) di Andrea Zalone con Paolo Kessisoglu Aurelio eredita l’azienda di famiglia dedicata alla preparazione di matrimoni, chiamata “Il giorno più bello”. Ma dopo il divorzio, Aurelio decide di cambiare radicalmente la sua vita..

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 ZONA D’OMBRA (Usa 2015) di Peter Landesman con Will Smith, Alec Baldwin Il neuropatologo Bennet Omalu scopre una malattia celebrare che colpisce soprattutto i giocatori di football. La sua scoperta dà inizio a una battaglia contro i giganti della NFL.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 ENDER’S GAME – IL GIOCO DI ENDER (Usa ‘13) di Gavin Hood con Asa Butterfield La Terra è minacciata da una razza aliena. Il colonnello Graff rinforza i presidi, addestrando i giovani più promettenti. Le sue aspettative si concentrano sul dodicenne Ender Wiggin.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 STATE OF PLAY (Usa 2009) di Kevin Macdonald con Russell Crowe, Ben Affleck Cal McAffrey, affermato giornalista, indaga sulla morte di una donna. La vittima era l’assistente e amante di Stephen Collins, ambizioso astro nascente della politica.

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 EVERY BREATH YOU TAKE – SENZA RESPIRO (Usa 2021) con Casey Affleck Lo psichiatra Philip subisce un duro colpo quando una delle sue pazienti si toglie la vita. Ma non sa che James, il fratello della donna morta suicida, è determinato a vendicarsi.

Stasera su Sky Uno alle 21.15 ALESSANDRO BORGHESE – CELEBRITY CHEF Alessandro Borghese accoglie nella cucina del suo ristorante di Milano la sfida ai fornelli tra Gianluca Colucci, in arte Fru, e Aurora Leone del gruppo comico The Jackal. Segue, la gara tra Rita Rusic e Cristiano Di Luzio.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 HALO (1ª st., ep. 4) «Homecoming » con Pablo Schreiber Guidato dalle sue visioni, Master Chief cerca di recuperare i ricordi del suo passato con l’aiuto di Cortana e della dottoressa Halsey. Intanto Kwan va alla ricerca di un esercito. A seguire, altri due episodi.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 THE NIGHT SHIFT (3ª st., ep. 3) «Si torna a casa» con Brendan Fehr, Eoin Mackern Drew si occupa, con Jordan e Kenny, di una sposa e dei suoi invitati, rimasti feriti durante la festa. Intanto, Topher riceve la visita di sua madre. Segue ep. 4 «Una lunga notte».

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 CSI: VEGAS (1ª st., ep. 3) «Sotto la pelle» con William Petersen L’indagine di Grissom e Sara sulle accuse contro David Hodges si fa sempre più scottante. Il cadavere di uno sviluppatore di videogiochi viene trovato a galleggiare in una fontana. Segue ep. 4 «Alla brace».

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 THE LAST MOVIE STARS A fine Anni 60, Joanne torna a recitare in “La prima volta di Jennifer”, primo film da regista del marito Paul. Dopo le nomination all’Oscar per quel film, Newman raggiunge la fama internazionale con “Butch Cassidy” e “Sundance Kid”.

Programmi Tv su Rai 1

13.30 TG1 TELEGIORNALE

14.05 OGGI È UN ALTRO GIORNO T

16.05 IL PARADISO DELLE SIGNORE 16.55 TG1 TELEGIORNALE

17.05 LA VITA IN DIRETTA

18.45 L’EREDITÀ

20.00 TG1 TELEGIORNALE

20.35 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO

21.25 IL RE LEONE

23.35 NATALE TRA LE STELLE

Programmi TV su Rai 2

13.00 TG2/13.30 TG2 COSTUME E SOCIETÀ

13.50 TG2 MEDICINA 33

14.00 ORE 14

15.25 BELLAMA’

17.10 NEI TUOI PANNI

18.00 TG PARLAMENTO/18.10 TG2 L.I.S.

18.15 TG2 TELEGIORNALE/18.35 TG SPORT SERA

19.05 FBI

19.50 DRUSILLA E L’ALMANACCO DEL GIORNO DOPO

20.30 TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POST

21.20 DELITTI IN PARADISO

23.00 THE NET – GIOCO DI SQUADRA 1

Programmi TV su Rai Tre

14.50 LEONARDO/15.05 PIAZZA AFFARI

15.05 TG L.I.S./15.15 TG PARLAMENTO

15.25 LE AVVENTURE DI PINOCCHIO

16.30 ASPETTANDO GEO

17.00 GEO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.15 NUOVI EROI

20.40 IL CAVALLO E LA TORRE

20.50 UN POSTO AL SOLE

21.25 REPORT

23.20 ILLUMINATE

24.00 TG3 SERA Telegiornale

Programmi TV su Rete 4

13.00 LA SIGNORA DEL WEST

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM

15.30 TG4 DIARIO DEL GIORNO

16.45 IL GIARDINO SEGRETO

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 CONTROCORRENTE

21.25 NON CI RESTA CHE PIANGERE

23.50 PENSAVO FOSSE AMORE INVECE ERA UN CALESSE

Programmi TV su Canale 5

13.40 BEAUTIFUL

14.10 TERRA AMARA

14.45 FRATELLI CAPUTO

15.40 GRANDE FRATELLO VIP

15.50 UN ALTRO DOMANI

16.45 HEARTS OF WINTER

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21.20 GRANDE FRATELLO VIP

Programmi TV su Italia 1

13.00 GRANDE FRATELLO VIP

13.20 SPORT MEDIASET

14.05 I SIMPSON

14.35 PADDINGTON

16.30 IL GATTO CON GLI STIVALI 3D

18.20 STUDIO APERTO LIVE/STUDIO APERTO

19.00 STUDIO APERTO MAG

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.30 NCIS

21.20 TOP GUN

23.40 IL CORVO

Programmi Tv su La 7

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

14.15 TAGADÀ – TUTTO QUANTO FA POLITICA

16.40 MERAVIGLIE SENZA TEMPO

17.00 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN

18.50 LINGO – PAROLE IN GIOCO

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 IN ONDA

21.15 PARADISE ROAD

23.40 LA FIERA DELLE VANITÀ

1.00 TG LA7 TELEGIORNALE

Programmi TV su TV 8

14.00 UN NATALE DA CENERENTOLA

15.45 SEI REGALI PER NATALE

17.30 DUE SOTTO UN TETTO

19.15 – ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTI Reality

20.15 BRUNO BARBIERI – 4 HOTEL

21.30 UN NATALE CON I FIOCCHI

23.30 UN PRINCIPE SOTTO L’ALBERO

Programmi TV su Nove

13.20 IL TUO PEGGIOR INCUBO

15.20 DELITTI SOTTO L’ALBERO

17.15 DELITTI A CIRCUITO CHIUSO

19.15 CASH OR TRASH – CHI OFFRE DI PIÙ?

20.25 SERIE A

23.30 MAI STATI UNITI

0.30 VIVA L’ITALIA

Programmi TV su Mediaset 20

10.40 THE BIG BANG THEORY

11.40 ARROW

13.20 CHICAGO FIRE

14.15 CACCIA ALLA SPIA – THE ENEMY WITHIN

15.00 THE LAST SHIP

15.45 DR. HOUSE

17.30 ARROW Telefilm

19.20 CHICAGO FIRE

20.15 THE BIG BANG THEORY

21.05 MAD MAX: FURY ROAD

23.40 BLADE

Programmi TV su Rai 4

11.35 MEDIUM

13.00 ESCAPE

14.25 IRON SKY – LA BATTAGLIA CONTINUA

15.55 STREGHE T

17.20 LAST COP – L’ULTIMO SBIRRO

19.00 FAST FORWARD

20.35 CRIMINAL MINDS

21.20 NOAH

23.50 NARCISO E BOCCADORO