Hai capito chi è Massimo Troisi? Moglie, figli, biografia, causa morte

La carriera di Massimo Troisi continuò a salire con film come “Scusate il ritardo” (1983) e “Non ci resta che piangere”, in cui recitò al fianco di Roberto Benigni. Tuttavia, il suo percorso artistico comprese anche una svolta verso il genere drammatico, anticipata da “Che ora è?” (con Marcello Mastroianni) e raggiunta con la massima espressione poetica in “Il postino” (1994). Troisi riuscì a completare le riprese di quest’ultimo film poche settimane prima della sua improvvisa morte, avvenuta a Roma nel giugno del 1994. Non ebbe quindi modo di ricevere l’Oscar per la “miglior colonna sonora” che il film gli aveva assegnato.