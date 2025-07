Gesto disperato alle Cinque Terre: 26enne si lancia in mare e muore davanti alla fidanzata

Una vacanza romantica si è trasformata in tragedia per un giovane turista australiano di 26 anni, deceduto nella notte tra martedì e mercoledì a Manarola, frazione del comune di Riomaggiore, in provincia della Spezia. Il ragazzo, in viaggio in Italia con la fidanzata, ha perso la vita dopo un gesto impulsivo che lo ha visto scavalcare una ringhiera di sicurezza e lanciarsi nel vuoto da una scogliera alta oltre dieci metri.





L’incidente si è verificato lungo il celebre sentiero degli innamorati, la Via dell’Amore, uno dei luoghi simbolo delle Cinque Terre, rinomato per il suo panorama mozzafiato e frequentato da coppie di tutto il mondo. Secondo quanto riportato, il drammatico episodio sarebbe avvenuto subito dopo un acceso diverbio tra il giovane e la sua compagna. La ragazza, testimone diretta dell’accaduto, ha immediatamente contattato i soccorsi, ma ogni intervento si è rivelato inutile.

Dopo il tuffo, il giovane ha impattato violentemente contro l’acqua e non è più riuscito a riemergere. Sul posto sono intervenuti rapidamente la Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco, insieme alle ambulanze già pronte sulla riva. Il corpo del ragazzo è stato recuperato poco dopo da una motovedetta della Capitaneria di Porto e trasportato a terra. Nonostante i tentativi di soccorso, il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

La fidanzata, visibilmente sotto shock per quanto accaduto, è stata accompagnata presso l’ospedale Sant’Andrea della Spezia per ricevere assistenza. Secondo le testimonianze raccolte, il gesto del giovane sarebbe stato volontario, ma le motivazioni dietro questa tragica decisione rimangono ancora da chiarire. Gli inquirenti stanno indagando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e comprendere se si sia trattato di una prova d’amore o di un gesto estremo.

La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo del ragazzo per determinare le cause esatte della morte. Al momento non è ancora chiaro se il decesso sia avvenuto a causa dell’impatto con la scogliera o per annegamento, forse aggravato dalle condizioni del mare. Gli investigatori non escludono nessuna ipotesi e stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti per fare luce sull’accaduto.

La tragedia ha sconvolto la comunità locale e i turisti presenti nella zona, che frequentano la Via dell’Amore per godere della sua bellezza e atmosfera romantica. Questo sentiero, che collega Riomaggiore a Manarola, è uno dei punti più suggestivi delle Cinque Terre ed è considerato un luogo emblematico per le coppie innamorate.

Il drammatico evento evidenzia ancora una volta l’importanza di rispettare le misure di sicurezza predisposte lungo i percorsi panoramici. La ringhiera che il giovane ha scavalcato era stata installata proprio per evitare incidenti simili. Tuttavia, in momenti di impulsività o tensione emotiva, queste precauzioni possono essere ignorate, con conseguenze spesso fatali.

La vicenda ha attirato l’attenzione dei media italiani e internazionali, data la giovane età della vittima e le circostanze particolarmente tragiche in cui si sono svolti i fatti. Le autorità locali stanno valutando ulteriori interventi per garantire la sicurezza dei visitatori lungo la Via dell’Amore e prevenire episodi analoghi in futuro.