Mauro Coruzzi, noto come Platinette, ha annunciato su Instagram che l’intervento al cuore è riuscito con successo. Ora si prepara a riprendersi completamente

Il noto opinionista televisivo Mauro Coruzzi, conosciuto con il nome d’arte Platinette, ha informato i suoi follower su Instagram riguardo l’esito positivo dell’intervento al cuore al quale si è sottoposto il 9 luglio. L’operazione, finalizzata alla chiusura dell’auricola per prevenire ulteriori episodi di ictus, è stata eseguita con successo. Con una foto che lo ritrae in ospedale, seduto sul letto e intento a mangiare, Coruzzi ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute, dichiarando: “Tutto bene, cuore a posto. E adesso mettiamo in ordine tutto il resto, è il caso di mangiare con gusto”.





Il ricovero di Mauro Coruzzi era stato annunciato il giorno precedente, sempre tramite il suo profilo Instagram. In un’immagine condivisa online, si poteva vedere una stanza d’ospedale e un foglietto con il suo cognome, la data e la descrizione dell’intervento. La procedura medica, denominata chiusura dell’auricola, è una tecnica utilizzata per ridurre il rischio di ictus, particolarmente indicata per pazienti che hanno già avuto episodi precedenti.

Gli ictus che hanno colpito Mauro Coruzzi nel 2023 hanno avuto un impatto significativo sulla sua vita e salute. Il primo episodio risale all’inizio dell’anno e ha richiesto un lungo periodo di recupero in ospedale. Il secondo ictus si è verificato nel febbraio dello stesso anno, quando Coruzzi ha vissuto un momento drammatico: “Le mie gambe non hanno retto, è stato come se non le avessi più. Sono caduto, ho sbattuto la testa, ma non ho perso conoscenza. Sono rimasto lì per terra, senza potermi muovere, certamente ore”, aveva raccontato in un’intervista rilasciata a DiPiù.

La decisione di sottoporsi all’intervento è stata presa per evitare ulteriori complicazioni e garantire una maggiore qualità della vita. La chiusura dell’auricola è una procedura che mira a prevenire la formazione di coaguli di sangue nella parte del cuore chiamata auricola atriale sinistra, riducendo così il rischio di ictus. È un intervento minimamente invasivo che viene spesso raccomandato a chi ha già avuto problemi cardiovascolari.

Dopo l’operazione, Mauro Coruzzi ha condiviso con i suoi follower un messaggio di ottimismo e gratitudine. La foto pubblicata su Instagram lo mostra sorridente e sereno, segnando un momento di svolta nella sua battaglia contro i problemi di salute che lo hanno colpito negli ultimi mesi. Il noto opinionista ha ricevuto numerosi messaggi di sostegno e affetto da parte dei fan e colleghi del mondo dello spettacolo.

Il percorso di recupero non si ferma qui. Come ha scritto lo stesso Coruzzi: “Ora mettiamo in ordine il resto”. Dopo aver affrontato con successo l’intervento al cuore, l’opinionista si prepara a concentrarsi sulla sua completa riabilitazione fisica e mentale. La sua determinazione e il supporto ricevuto sembrano essere elementi chiave per affrontare questa nuova fase della sua vita.

La vicenda di Mauro Coruzzi è un esempio di come sia possibile affrontare con coraggio e positività le sfide legate alla salute. Nonostante i momenti difficili vissuti nel corso del 2023, il noto personaggio televisivo ha dimostrato una grande forza d’animo e una volontà di condividere la propria esperienza con il pubblico.

Nel mondo dello spettacolo italiano, Platinette è da anni una figura amata e seguita per la sua personalità unica e il suo contributo come opinionista. La notizia del successo dell’intervento ha rassicurato i tanti fan che lo seguono sui social e apprezzano la sua sincerità nel raccontare anche i momenti più delicati della sua vita.

Ora che l’operazione al cuore è stata superata con successo, rimane da vedere quali saranno i prossimi passi per Mauro Coruzzi nel suo percorso di recupero e ritorno alle attività quotidiane. Una cosa è certa: l’affetto dei suoi fan e la sua determinazione saranno fondamentali per affrontare le sfide future.