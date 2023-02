Programmi Tv Stasera oggi 23 febbraio 2023: Film live da non perdere

Non perdetevi i film di stasera su Iris, Rai Movie e Cine34!

Su Iris va in onda il film drammatico del 2007 American Gangster con Russell Crowe alle 21. Nel film, lo spacciatore Frank decide di procurarsi l’eroina in Thailandia durante la guerra del Vietnam. Il detective Richie lo cerca per arrestarlo.

Rai Movie trasmette il film thriller del 2002, Signs, con Mel Gibson, alle 21. Dopo la morte della moglie, l’ex reverendo Hess decide di trasferirsi in campagna con i figli. Un giorno nota la comparsa di segni circolari nel suo campo di grano. Casi simili si sono verificati in altre parti del mondo e possono essere ricondotti a presenze aliene.

Non potete perdervi Piedipiatti stasera al Cine 34. Questo film comico del 1991 ha come protagonista Enrico Pozzetto nei panni di due poliziotti romani dal carattere totalmente opposto che si ritrovano a lavorare insieme per fermare un grosso traffico di droga.

Assicuratevi di vedere il film in onda su Sky stasera, giovedì 23 febbraio 2023!

L’ultimo giorno sulla Terra è un film d’avventura del 2020 con Hugo Becker. Va in onda su Sky Cinema Uno alle 21.15. Nell’anno 2050, l’ecosistema terrestre è cambiato e i pochi esseri umani che sono riusciti a sopravvivere sono diventati rifugiati climatici. L’astronauta Paul decide di intraprendere un viaggio per salvare l’umanità.

Non perdetevi Il traditore stasera su Sky Cinema Due. Questo avvincente film drammatico racconta la vera storia di Tommaso Buscetta, il primo boss mafioso a mettersi contro Cosa Nostra. Pierfrancesco Favino interpreta il ruolo di Buscetta e la sua performance è da non perdere. Sintonizzatevi alle 21.15 per un film che vi terrà col fiato sospeso.

Il giorno più bello su Sky Cinema Family alle 21.15. Alessandro Siani interpreta Arturo, un impresario teatrale che si ritrova improvvisamente a prendersi cura di due bambini, Rebecca e Gioele. Quando scopre che hanno dei poteri speciali, farà di tutto per proteggerli.

Non perdete L’espatriato – fuga dal nemico con Aaron Eckhart su Sky Cinema Action alle 21. Ben Logan lavora in una multinazionale che si occupa di sistemi di sicurezza. Tuttavia, Ben Logan si rende conto di essere coinvolto in una cospirazione internazionale.

Non perdetevi The Tourist stasera su Sky Cinema Suspense. Johnny Depp interpreta Frank, un uomo che si innamora di una bella sconosciuta durante una vacanza in Europa. Ma la donna è coinvolta in un gioco pericoloso e Frank potrebbe trovarsi in difficoltà.