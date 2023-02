Sapete chi è Eleonora Arosio la professoressa de L’Eredità? Età, marito, figli e lavoro

Se cercate una bella professoressa dai capelli biondi e dagli occhi azzurri a L’Eredità, non cercate altro che Eleonora Arosio. Dal 2017 conduce il famoso quiz show di Rai Uno ed è sicuramente la persona che vorreste al vostro fianco quando si tratta di vincere alla grande. Originaria di Lecco, vive a Roma da qualche tempo e si considera romana d’adozione.

Eleonora Arosio ha sempre sognato di fare televisione. Da giovane si è trasferita nella capitale per intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo. Come Vera Santagata e Laura Dazzi, Eleonora ha partecipato a Miss Italia. La danza e la recitazione l’hanno sempre appassionata.

La grande occasione arriva nel 2006, quando entra a far parte del cast del programma Very Victoria di Victoria Cabello. Ha conquistato il pubblico con la sua imitazione di Simona Ventura e ha continuato a dividersi tra teatro e televisione anche l’anno successivo.

Il debutto di Eleonora Arosio come attrice avviene grazie a Don Matteo, celebre fiction di Rai Uno. In seguito, ha preso parte a Un medico in famiglia e ha interpretato Chiara nella serie Il mondo di Veronica. Prima di approdare a L’Eredità, ha lavorato a Sky, nel programma My Way, realizzato da Autostrade per l’Italia e ha fatto parte del cast di Mezzogiorno in Famiglia.

Eleonora Arosio è in dolce attesa e partorirà in estate. Suo marito è un imprenditore. Sono una coppia riservata e si sa molto poco della loro vita privata.

L’ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me ha spiegato l’incomprensione con Flavio Insinna. Le è stato chiesto il padre del bambino e lei ha risposto con un “boh”.

Sui suoi profili Instagram e Facebook pubblica regolarmente foto che documentano le sue giornate, alternando scatti dal set de L’Eredità a quelli delle uscite con gli amici. Ricorda anche di rendere omaggio a Fabrizio Frizzi, condividendo una foto di loro due insieme dopo la sua prematura scomparsa.

È stato bello conoscerti e ho capito subito che eri una persona gentile e genuina con una grande anima. Il tuo sorriso e i tuoi occhi erano così caldi e invitanti e ho capito che saremmo andati d’accordo.